Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Статьи /

Серена Уильямс — Элисон Риске, 9 июля 2019, прогноз на матч Уимблдона

Серена Уильямс — Элисон Риске. Прогноз
Алексей Серяков
Серена Уильямс — Элисон Риске. Прогноз: младшей сестре придётся попотеть
Риске провела на Уимблдоне-2019 уже четыре трёхсетовых матча.
Ставки 0

9 июля в матче четвертьфинала Уимблдона в женском одиночном разряде Серена Уильямс сыграет с Элисон Риске. Букмекеры отдают явное предпочтение Уильямс: сделать ставку на победу 37-летней американки можно с коэффициентом 1.14.

Анализ матча Серена Уильямс — Элисон Риске (09.07.2019)

09 июля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Уимблдон (ж). 1/4 финала
Матч не начался
Элисон Риске
55
США
Элисон Риске
Э. Риске
Серена Уильямс
10
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
1 2 3
           
     
     
           

Две опытные американки впервые сыграют друг с другом. На кону путёвка в полуфинал Уимблдона. 37-летняя Уильямс, разумеется, идёт очевидным фаворитом у букмекеров. Но не всё так просто, ведь её соперница вовсе не белая и пушистая, пусть и находится вне топ-50.

Строго говоря, Риске — типичный середняк тура. К 29 годам она ни разу не входила в тридцатку лучших. Всё это действительно так. Ровно до тех пор, пока речь не заходит о травяном покрытии. Здесь она гораздо опаснее. Правда, прежде это по большей части касалось промежуточных турниров.

Однако сейчас Элисон находится чуть ли не в лучшей форме за всю карьеру. Она выиграла турнир в Хертогенбосхе (превзойдя в финале Кики Бертенс), а теперь дошла до четвертьфинала Уимблдона. Американка не может похвастать элегантной техникой. Её удары, напротив, можно назвать корявыми.

Зато с мощью и умением использовать плотные удары у неё полный порядок. Подача не самая сильная, зато стабильная. Собственно, это проявилось в матче четвёртого круга с Эшли Барти, где у Риске было три эйса при нуле двойных ошибок. В ключевые моменты невынужденных ошибок практически не возникало.

Против Серены важно выдержать стартовый натиск и не рассыпаться. Помочь тут должны два козыря. Во-первых, Элисон здорово чувствует себя как первым, так и вторым номером. То есть подстроиться под соперницу она умеет, вовремя отдать или перехватить инициативу — тоже.

Во-вторых, у неё нет проблем с характером. Тот финал с Бертенс в Хертогенбосхе длился три сета. На Уимблдоне-2019 американка успела провести четыре решающие партии — с Векич, Йорович, Бенчич и Барти. Говоря проще, каждая игра уходила в третий сет. И во всех случаях дело заканчивалось победой.

А вот Серене повезло с сеткой. Два квалифая из второй сотни, а также один из «любимых клиентов» — Карла Суарес-Наварро. Не самая мощная оппозиция. Выделяется разве что крепкая Юлия Гёргес, но та попадала первым мячом кошмарные 53% и отлетела в двух партиях (3:6, 4:6).

Если Риске сохранила силы после четырёх трёхсетовиков, то шансы затянуть встречу у неё будут. Уильямс мощно бьёт, но явно прошла пик физической формы и в случае возникновения трудностей это может выйти боком. Запас не столь велик, чтобы давать на неё 1.14. Возьмём П2 с форой "+5,5 гейма" за 1.78.

Ставки на матч Серена Уильямс — Элисон Риске

Элисон находится чуть ли не в лучшей форме за всю карьеру. Она выиграла турнир в Хертогенбосхе (превзойдя в финале Кики Бертенс), а теперь дошла до четвертьфинала Уимблдона. Если Риске сохранила силы после четырёх трехстетовиков, то шансы затянуть встречу у неё будут.

Ставка: победа Риске с форой "+5,5 гейма" за 1.78.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Shaun Botterill/Getty Images

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент