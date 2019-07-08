Стрыцова — Конта, Джокович — Гоффен. Экспресс на четвертьфиналы Уимблдона

9 июля в матче четвертьфинала Уимблдона в женском одиночном разряде Барбора Стрыцова сыграет с Йоханной Контой, а у мужчин на следующий день Новак Джокович встретится с Давидом Гоффеном. Букмекеры отдают явное предпочтение британке и сербу: сделать ставку на победу Конты можно с коэффициентом 1.47, победа Ноле идёт за 1.11.

Опытная чешка продолжает собирать скальпы. Солидная сетка проблемой не стала, на кону битва за полуфинал. Вслед за Лесей Цуренко и Лаурой Зигемунд она зачехлила Кики Бертенс и Элисе Мертенс. При этом только бельгийка сумела зацепить сет, все остальные проиграли в двух партиях.



Контраст между первой и второй половиной матча четвёртого круга был огромный. Поначалу Мертенс смотрелась получше, но со временем Стрыцова адаптировалась и начала использовать слабости соперницы. Та совсем перестала держать подачу, много ошибалась и постоянно опаздывала.



Барбора — умный игрок. Она не может похвастать высоким ростом (164 см), зато отлично двигается и чувствует ритм игры. Солидный технический арсенал и позволил пройти так далеко: резаные, укороченные, неудобные переводы, хорошая игра у сетки — всё при ней.



Тем не менее, ставить против Конты тяжело. Британка уже выбила Слоан Стивенс и Петру Квитову, причём по весьма похожему сценарию. Она отдавала первую партию, после его резко добавляла и сметала соперниц с корта. Американка за второй и третий сет взяла пять геймов, чешка — шесть.



У Йоханны огромное преимущество в мощи и подаче. Если она совладает с нервами перед заполненными трибунами и не допустит повторения полуфинала «Ролан Гаррос»-2019, то наверняка добьётся своего. П2 в двух сетах за 2.06 и П2 с форой "-2,5 гейма" за 1.66 — хорошие варианты.

Ставки на матч Барбора Стрыцова — Йоханна Конта

Барбора — умный игрок. Она не может похвастать высоким ростом (164 см), зато отлично двигается и чувствует ритм игры. Но у Йоханны огромное преимущество в мощи и подаче. Если она совладает с нервами перед заполненными трибунами и не допустит повторения полуфинала «Ролан Гаррос»-2019, то наверняка добьётся своего.

Бельгиец долго набирал форму и завалил начало сезона, однако сейчас это совсем другой теннисист. Он здорово провёл промежуточные турниры: четвертьфинал в Хертогенбосхе, финал в Галле (победил Александра Зверева, уступил только Роджеру Федереру). И не опустил планку на Уимблдоне.



Гоффен оправился от травмы, сильно добавил в движении и игре на задней линии. Размявшись на Брэдли Клане и Жереми Шарди, он выжил в пятисетовом триллере с Даниилом Медведевым, а затем забодал опытного Фернандо Вердаско, который внезапно начал побеждать на нелюбимой траве.



Ключевой вопрос теперь — хватит ли всего этого для того, чтобы навязать борьбу Джоковичу. Серб ещё не встречал на турнире соперников такого уровня, но нельзя недооценивать тот факт, что на пути к четвертьфиналу он проиграл всего одну партию. Всё же без мощной подачи навязать борьбу Ноле на быстром покрытии весьма трудно.



На момент написания текста один из букмекеров давал 1.95 на ТБ 34,5 гейма. Планка кажется немного заниженной. О победе Давида речи не идёт, но навязать борьбу он может. Начиная с «Ролан Гаррос», бельгиец проигрывал только Рафаэлю Надалю (на грунте в четырёх сетах), Адриану Маннарино (в решающей партии) и Роджеру Федереру (с тай-брейком).

Иными словами, планку он держит и выступает более чем стабильно. При доле везения Гоффен вполне способен зацепить один сет. Для одинаров можно рассмотреть ТБ 3,5 сета за 2.13.

Ставки на матч Новак Джокович — Давид Гоффен

Гоффен оправился от травмы, сильно добавил в движении и игре на задней линии. Размявшись на Брэдли Клане и Жереми Шарди, он выжил в пятисетовом триллере с Даниилом Медведевым, а затем забодал опытного Фернандо Вердаско. О победе Давида речи не идёт, но навязать борьбу он может.

Экспресс на четвертьфиналы Уимблдона

Выбор №1: победа Конты в двух сетах за 2.06.



Выбор №2: ТБ 34,5 гейма в матче Джокович — Гоффен за 1.95.



Общий коэффициент — 4.02.

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