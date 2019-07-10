Элина Свитолина — Симона Халеп. Прогноз: украинка затянет игру

За последние пять лет Симона ни разу не обыгрывала Элину в двух партиях.

11 июля в матче полуфинала Уимблдона в женском одиночном разряде Элина Свитолина сыграет с Симоной Халеп. Букмекеры отдают явное предпочтение румынской теннисистке: сделать ставку на победу Халеп можно с коэффициентом 1.45.

Похоже, проблемы румынки с ногой остались позади. По крайней мере, в предыдущих матчах проблем с движением не наблюдалось. Это внушает оптимизм. Год назад она вылетела с Уимблдона в третьем круге, а сейчас находится в шаге от финала. Солидная прибавка рейтинговых очков обеспечена.

Сетку Халеп нельзя назвать очень сложной, но она была ровной и интересной. На пути к полуфиналу встретились четыре теннисистки из топ-50 и вундеркинд Кори Гауфф, о которой в ближайшее время говорить будут много. Результат отличный — лишь в одном случае дело дошло до решающего сета.

Форму Симоны трудно назвать оптимальной, ведь играет она с перепадами. Прекрасное тому подтверждение — четвертьфинал против Чжан Шуай. Китаянка — игрок крепкий, но не более того. Тем не менее, экс-первая ракетка мира начала встречу с 1:4 и при этом счёте у соперницы было четыре брейк-пойнта.

В итоге всё закончилось хорошо: проявленный характер принёс победу на тай-брейке, а во втором сете Шуай совсем устала и зацепила лишь один гейм. Нестабильная игра Халеп с непрогнозируемыми проседаниями и всплесками сильно путает ситуацию, ведь со следующей оппоненткой она всегда играла с горем пополам.

Свитолина провалила 3,5 месяца после турнира в Индиан-Уэллсе, много проигрывала и никак не могла набрать форму. А на траве до старта Уимблдона и вовсе не выиграла ни разу: турниры в Бирмингеме и Истбурне заканчивались на первом же матче. В Лондоне поначалу тоже получалось так себе.

Элина долго не могла подобрать ключ к Дарье Гавриловой, едва не уступила Маргарите Гаспарян (россиянка получила травму и снялась), а затем доигралась до третьего сета с Марией Саккари. Строго говоря, ей действительно повезло с сеткой, даже в поздних раундах выпали Петра Мартич и Каролина Мухова.

Чешка здорово нагрузила украинку в четвертьфинале, но не справилась с нервами. А вот Свитолина хоть и не восхищает атакующими комбинациями и элегантными переводами, зато практически не допускает брака. У неё было 16 невынужденных ошибок, у Муховой — 31. В матче с Халеп этот навык потребуется.

Похоже, встреча рискует затянуться. Симона играет неровно, а главное — за последние пять лет она ни разу не обыгрывала Элину в двух партиях. Потому ТБ 21,5 гейма за 1.93 и третий сет за 2.88 смотрятся любопытно. Румынка посильнее, но в женском теннисе нельзя недооценивать важность личных встреч. Из комбинированных вариантов нам нравится П2 + ТБ 19,5 гейма за 2.18.

Ставки на матч Элина Свитолина — Симона Халеп

Нестабильная игра Халеп с непрогнозируемыми проседаниями и всплесками сильно путает ситуацию. За последние пять лет Симона ни разу не обыгрывала Элину в двух партиях. Потому ТБ 21,5 гейма за 1.93 и третий сет за 2.88 смотрятся любопытно.

Ставка №1: третий сет за 2.88.

Ставка №2: победа Халеп + ТБ 19,5 гейма за 2.18.

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