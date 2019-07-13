«Ахмат» — «Краснодар». Прогноз: в Грозном голов хватит на всех

14 июля в матче первого тура РПЛ «Ахмат» на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном сыграет с «Краснодаром». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: сделать ставку на победу «быков» можно с коэффициентом 2.20.

Анализ матча «Ахмат» — «Краснодар» (14.07.2019)

В прошлом сезоне российской Премьер-Лиги «Ахмат» был очень миролюбив на своём поле — семь ничьих в 15 матчах. Поражений случилось всего три, все — от московских команд и строго с разницей в два мяча. 0:2 с ЦСКА, 1:3 со «Спартаком» и 1:3 с «Локомотивом». Остальные непременно теряли в Грозном очки.

А вот «Краснодар» в минувшем розыгрыше стал лучшей командой турнира по игре на чужом поле. 26 очков в 15 турах при сумасшедшей разнице голов 26-12. Поражения также было три, все с разницей в один точный удар — от «Рубина» (1:2), «Зенита» (1:2) и «Локомотива» (0:1).

С «Ахматом» в прошлом сезоне у «быков» как-то совсем не заладилось. На своём поле дело вообще закончилось поражением (0:1), а Мурад Мусаев был удалён в дебюте второго тайма. В Грозном получилась результативная ничья, причём хозяева действовали острее и не смогли победить только благодаря Матвею Сафонову.

Вполне вероятно, что неудачная тенденция продолжится. У «Краснодара» очень много потерь в средней линии — Маурисио Перейра и Шарль Каборе ушли, Юрий Газинский и Виктор Классон травмированы, а новичкам сложно влиться в атакующий футбол за считанное количество недель. Всё это обещает осложнения.

У «Ахмата» тоже есть проблемные позиции. Уход Мохаммади, Балая, Родолфо и Плиева — это серьёзно, а некоторые летние трансферы трудно считать усилением. Тем не менее, использовать слабости и несыгранность соперников в центре поля хозяевам по силам. Команды Рашида Рахимова умеют выжимать остроту из провисаний опорной зоны.

С точки зрения результата логично выбирать между лобовой ничьей за 3.30 и победой «Краснодара» в один мяч за 3.60. Но есть и другой вариант — обе забьют за 1.95. Этот вариант доезжал в четырёх предыдущих встречах из пяти. Такая статистика явно заслуживает внимания.

Встречу рассудит довольно спокойный Виталий Мешков, показывавший по 4,3 «горчичника» в прошлом сезоне. Можно проверить «жёлтая карточка к 27-й минуте — нет» за 1.87. Особой грубости в дебюте не ждём, обе команды стараются играть в футбол.

Ставки на матч «Ахмат» — «Краснодар»

С точки зрения результата логично выбирать между лобовой ничьей за 3.30 и победой «Краснодара» в один мяч за 3.60. Но есть и другой вариант — обе забьют за 1.95. Этот вариант доезжал в четырёх предыдущих встречах из пяти.

Ставка №1: обе забьют за 1.95.

Ставка №2: жёлтая карточка к 27-й минуте — нет за 1.87.

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