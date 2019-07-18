ЦСКА — «Оренбург». Прогноз: ставим на голы

20 июля в матче второго тура РПЛ ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве сыграет с «Оренбургом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: сделать ставку на победу «армейцев» можно с коэффициентом 1.55.

Анализ матча ЦСКА — «Оренбург» (20.07.2019)

Обе команды начали сезон с поражений. В обоих случаях они получились более чем заслуженными. Сильно обновившийся «Оренбург» проспал первый тайм в Ростове и получил два мяча к перерыву. Один гол отквитать удалось, но и только. Хозяева были лучше, создали больше моментов и, строго говоря, оказались ближе к третьему мячу, чем соперник к ничьей.



И если от «Оренбурга» после ухода целого ряда игроков основы было трудно ждать яркого начала, то ЦСКА сильно удивил. Терять очки в Самаре для москвичей не впервой (в прошлом чемпионате, например, сыграли нулевую ничью), но выглядеть хуже довольно скромного соперника — это что-то новенькое.

«Армейцы» имели огромное территориальное преимущество, однако кроме стерильного владения, дальних ударов и подач в штрафную ничего не предложили. Работы у Сергея Рыжикова практически не имелось, потому что гости допускали огромное количество брака и никак не могли создать ситуацию для последнего паса.



В прошлом сезоне фаворит намучился с подопечными Владимира Федотова. На выезде состоялась тяжелейшая победа со счётом 1:0 и пенальти в исполнении Фёдора Чалова, а дома «армейцы» с лёгкой руки Сергея Лапочкина остались в меньшинстве уже к середине первого тайма. И в итоге уступили (2:3).



Понятно, что на своём поле красно-синие будут явным фаворитом. Вот только «Оренбург» даже после ухода нескольких важных футболистов остаётся командой, умеющей использовать слабости противника. У ЦСКА по-прежнему гуляет опорная зона, так что возможности быстро преодолеть середину поля и довести контратаку до ума у гостей наверняка возникнут.



Ключевой вопрос здесь — хватит ли Виктору Гончаренко недели на проведение работы над ошибками и профилактические беседы с игроками. Год назад старт сезона тоже не задался, в трёх турах удалось набрать лишь два очка, хотя календарь был вполне приятным — всё те же «Крылья», «Ростов» и «Енисей».



Любопытно, что в весенней части первый матч также обернулся поражением (0:2 от «Арсенала» в Грозном), однако за ним последовали две сухие победы. Пожалуй, на результат лучше не ставить. ЦСКА явно сильнее, но 1.55 на П1 трудно назвать железным вариантом, а лезть в большие форы при непонятном состоянии москвичей довольно опасно.



Нам нравится ТБ 2 мяча за 1.66. Судя по первому туру, проблем с обороной хватает у обеих команд, а статистика явно на нашей стороне. В 15 домашних матчах ЦСКА в минувшем сезоне было забито 44 гола, в 15 играх «Оренбурга» на выезде — 43. Варианты посмелее — «гол в каждом тайме» за 1.98 и «обе забьют» за 2.28.

Ставки на матч ЦСКА — «Оренбург»

В 15 домашних матчах ЦСКА в минувшем сезоне РПЛ было забито 44 гола, в 15 играх «Оренбурга» на выезде — 43. Судя по первому туру, проблем с обороной хватает у обеих команд, а статистика явно на нашей стороне. Потому возьмём ТБ 2 мяча за 1.66.



Ставка: ТБ 2 мяча за 1.66.

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