«Сочи» — «Зенит». Прогноз: питерцы одержат вторую победу в сезоне

21 июля в матче второго тура РПЛ «Сочи» в одноимённом городе на стадионе «Фишт» сыграет с «Зенитом». Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: сделать ставку на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.60.

Анализ матча «Сочи» — «Зенит» (21.07.2019)

Действующий чемпион страны на старте сезона проведёт матч со вторым новичком российской Премьер-Лиги подряд, на этот раз — на выезде. Первый выходец из ФНЛ, «Тамбов», крови у фаворита попил (1:2), но не более того. Итоговая победа питерцев получилась абсолютно заслуженной.



Подопечные Сергея Семака долго вкатывались в игру, действовали на скромных скоростях и в первом тайме моментов практически не имели. Гости за счёт низкого оборонительного блока и подборов держались довольно уверенно. Но как только тренерский штаб хозяев произвёл изменения в перерыве, так всё и закончилось.



«Зенит» выдал убойную пятиминутку, в которую вместились два гола и нереализованный Себастьяном Дриусси выход один на один. В дальнейшем импульс пропал, зато вернулась пассивность питерцев. «Тамбов» один мяч отыграл, но на большее не претендовал — короткого всплеска в дебюте второго тайма хватило для победы.



«Сочи» остался в первом туре без очков только благодаря невезению и ловкости рук Владимира Москалёва. Агрессивный дебют, высокий прессинг, большое количество моментов и неназначенный пенальти произвели солидное впечатление. Проблема была только одна, но очень значимая.



Команда Александра Точилина явно находится не в лучших кондициях. В матче со «Спартаком» она встала минуте к 70-й, после чего вместо яркой контригры занималась исключительно затяжкой времени. Впрочем, трудно было ожидать чего-то иного после скомканной предсезонки и массовой закупки новичков в последние недели перед стартом сезона.



«Зенит» умеет добавлять по ходу игры, что и показал неделю назад. За проблемы с запасом сил (или опоздание тренера соперников при выходе из туалета) он готов наказывать. В связи с этим можно взять один из следующих вариантов по вкусу — П2 во втором тайме за 1.96, ИТБ 1 мяча «Зенита» во втором тайме за 2.10 и П2 по угловым во втором тайме за 1.63.

В составе «Сочи» много экс-игроков «Зенита», а «бывшие» часто выходят на первый план в матчах с предыдущими командами. Гости, разумеется, гораздо сильнее, но проблем с настроем у южан точно не будет, так что лёгкой прогулки и разгрома тут быть не должно. П2 в 1-2 мяча за 2.07 смотрится неплохо.

Ставки на матч «Сочи» — «Зенит»

Команда Александра Точилина явно находится не в лучших кондициях. В матче со «Спартаком» она встала минуте к 70-й. «Зенит» умеет добавлять по ходу игры, что и показал неделю назад. В связи с этим можно взять П2 во втором тайме за 1.96 или ИТБ 1 мяча «Зенита» во втором тайме за 2.10.



Ставка №1: ИТБ 1 мяча «Зенита» во втором тайме за 2.10.



Ставка №2: победа «Зенита» в 1-2 мяча за 2.07.

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