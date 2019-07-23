Самое безопасное удвоение в истории ставок на спорт

Новый европейский клубный сезон уже стартовал. Команды из разных стран рубятся во внутренних первенствах, некоторые коллективы участвуют в квалификации для попадания в групповой этап одного из двух главных турниров Старого Света, а в РПЛ всего за пару недель набралось множество любопытных инфоповодов.
Тем не менее, по неофициальным правилам футбол самого высокого уровня возобновляется со старта топ-5 лиг и с поединка за Суперкубок Европы. Если в России чемпион меняется чуть ли не каждый год, то у некоторых наших западных партнёров интрига крайне редко доживает даже до весны.
Букмекеры всегда предоставляют возможность сделать долгосрочный прогноз на итогового триумфатора, чем частенько пользуются инвесторы и крупные игроки. Коэффициенты редко дотягивают до приличных отметок, однако за счёт составления экспресса можно получить надёжный вариант с минимальным риском.
Если вы умеете ждать и ставите больше, чем остаток студенческой стипендии после похода в кафе, то один из представленных ниже вариантов способен вас заинтересовать. Рассмотрим самые банальные, но достаточные выгодные предложения.
1. Тройник на гегемонов.
Чемпионство «ПСЖ» за 1.12.
Основные конкуренты по мнению букмекеров: «Монако» 10.5, «Лион» 11.0 и «Марсель» за 11.0.
Когда фаворит заметен невооружённым глазом, часто говорят, что проиграть можно лишь самому себе. Во Франции даже относительно неудачное выступление «ПСЖ» всё равно оставит титул у действующего триумфатора. Разница в классе между лидером и остальными составляет гигантскую пропасть. Кроме парижан ни один коллектив в прошлом сезоне в Лиге 1 не смог идти хотя бы по графику «два очка за игру». Никакой борьбы за трофей здесь ожидать не приходится.
Чемпионство «Баварии» за 1.25.
Единственный конкурент: дортмундская «Боруссия» за 5.45.
Несмотря на более высокий коэффициент на мюнхенцев, чем на «ПСЖ», расклад в битве за титул в Германии прост и понятен абсолютно каждому. «Боруссия» на определённом этапе прошлого сезона выглядела потрясающе, «Бавария» наоборот в основном разочаровывала. Дортмундцы быстро разбазарили серьёзный гандикап и упустили уникальную возможность.
В теории, «Боруссия» может выступить лучше, чем годом ранее, но верится в это с большим трудом. А вот «Бавария» обязательно добавит. Мюнхенский суперклуб постепенно проводит смену поколений, избавляясь от мешающих строительству новой команды ветеранов. Запас гранда перед всеми остальными слишком весом, тогда как у главного конкурента даже Витсель является незаменимым футболистом.
Чемпионство «Ювентуса» за 1.43
Основные конкуренты: «Интер» за 6.0 и «Наполи» за 6.5.
Пожалуй, очередному триумфу зебр могут помешать лишь два фактора: возможные проблемы Сарри с раздевалкой и сумасшедший Антонио Конте. Нынешний наставник «Ювентуса» прошёл через тяжелейшие испытания в «Челси» и выжал максимум из имеющихся ресурсов. Для Роналду бесценен каждый год карьеры, поэтому великий португалец сосредоточится исключительно на победах, а не надуманных в сми склоках. Общая цель заставит туринцев сплотиться, а новый тренер «Интера» лишь добавит главного фавориту Серии А мотивации.
Конте вряд ли сможет долго уживаться с руководством «Интера» и своими футболистами. Диктаторские замашки Антонио часто приносят плоды, однако игроки быстро устают от столь воинственных методов. Состав у чёрно-синих по меркам Италии приличный, но не выдающийся. Слишком многое должно совпасть для свержения «Ювентуса» с трона. «Наполи» по традиции покажет яркий футбол, а вот с результатами рано или поздно возникнут проблемы из-за нехватки глубины и чемпионского характера.
Итоговый коэффициент на чемпионство «ПСЖ», «Баварии» и «Ювентуса» составляет 1.12 х 1.25 х 1.43 = 2.002. Отличный вариант удвоения средств без серьезного риска.
2. Добавляем к предыдущему варианту чемпионство «Манчестер Сити» за 1.64.
Основной конкурент: «Ливерпуль» за 3.19.
Английская Премьер-Лига является сильнейшей в мире по среднему уровню футболистов, здесь формально существует «Большая шестёрка», однако отобрать титул у «Манчестер Сити» невероятно трудно. «Арсенал», «Челси» и «МЮ» будут рады попаданию в топ-4, их даже не стоит рассматривать всерьёз. «Тоттенхэм» упёрся в потолок, громких трансферов мы так и не видим, а внутренние ресурсы для роста уже исчерпаны.
Остаётся «Ливерпуль». Более вместительный, нежели ранее «Энфилд», гениальный Юрген Клопп, лучший защитник мира, один из лучших вратарей мира, фантастическая тройка нападающих, несколько вечных двигателей в средней линии и прогрессирующее быстрее, чем Дзюба раздаёт интервью после голов, фланговые оборонцы — всё в совокупности привело к идеальному сезону, но даже этого оказалось недостаточно для титула АПЛ. Такой команде прибавлять уже некуда.
«Сити» продолжает усиливаться. У Гвардиолы сумасшедшая конкуренция даже за место нагревателя скамейки, а в основе выходят настоящие монстры. У «Манчестера» сохраняется мотивация, футболисты ещё не удовлетворили свои спортивные амбиции, поэтому доминация «горожан» продолжится с огромной вероятностью. Когда вы не замечаете потерю Де Брёйне и набираете под 100 очков за сезон, то это говорит о чудовищном запасе прочности.
Итоговый коэффициент на чемпионство «ПСЖ», «Баварии», «Ювентуса» и «Манчестер Сити» составляет 1.12 х 1.25 х 1.43 х 1.64 = 3.283
3. Добавляем к предыдущему варианту чемпионство «Барселоны» за 1.66.
Основной конкурент: «Реал» за 2.41.
«Барселона» не сумела подписать де Лигта, зато усилила нападение Гризманном, полузащиту де Йонгом и вряд ли на этом остановится. Для сине-гранатовых триумф в Испании уже становится чем-то обыденным, основные мысли футболистов заняты Лигой чемпионов, вот только наставник каталонцев обязан побеждать в каждом матче любого турнира. Месси продолжает погоню за всеми возможными наградами, поэтому в Ла Лиге действующий чемпион остаётся главным фаворитом.
Зидан пытается войти в одну реку дважды, вот только Криштиану уже нет, многие лидеры сдали, а от судей серьёзной помощи уже не дождёшься, так как во всю работает VAR. Наставнику «Реала» необходимо заново строить команду, но есть большие сомнения по поводу умений Зизу в данной стези. «Сливочным» понадобится время, потери очков с кусачими аутсайдерами неизбежны, а в Испании любая осечка может стать фатальной на финише сезона. Шансы «Барселоны» на защиту титула выглядят предпочтительнее.
Итоговый коэффициент на чемпионство «ПСЖ», «Баварии», «Ювентуса», «Манчестер Сити», и «Барселоны» составляет 1.12 х 1.25 х 1.43 х 1.64 х 1.66 = 5.45.
- 22 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:02
- 21 июля 2019
-
19:00
-
18:25
-
17:50
-
17:15
-
16:40
-
16:05
-
15:30
-
14:55
-
14:20
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
- 20 июля 2019
-
20:15
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00