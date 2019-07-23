Самое безопасное удвоение в истории ставок на спорт

Новый европейский клубный сезон уже стартовал. Команды из разных стран рубятся во внутренних первенствах, некоторые коллективы участвуют в квалификации для попадания в групповой этап одного из двух главных турниров Старого Света, а в РПЛ всего за пару недель набралось множество любопытных инфоповодов.

Тем не менее, по неофициальным правилам футбол самого высокого уровня возобновляется со старта топ-5 лиг и с поединка за Суперкубок Европы. Если в России чемпион меняется чуть ли не каждый год, то у некоторых наших западных партнёров интрига крайне редко доживает даже до весны.

Букмекеры всегда предоставляют возможность сделать долгосрочный прогноз на итогового триумфатора, чем частенько пользуются инвесторы и крупные игроки. Коэффициенты редко дотягивают до приличных отметок, однако за счёт составления экспресса можно получить надёжный вариант с минимальным риском.

Если вы умеете ждать и ставите больше, чем остаток студенческой стипендии после похода в кафе, то один из представленных ниже вариантов способен вас заинтересовать. Рассмотрим самые банальные, но достаточные выгодные предложения.



1. Тройник на гегемонов.



Чемпионство «ПСЖ» за 1.12.

Основные конкуренты по мнению букмекеров: «Монако» 10.5, «Лион» 11.0 и «Марсель» за 11.0.

Когда фаворит заметен невооружённым глазом, часто говорят, что проиграть можно лишь самому себе. Во Франции даже относительно неудачное выступление «ПСЖ» всё равно оставит титул у действующего триумфатора. Разница в классе между лидером и остальными составляет гигантскую пропасть. Кроме парижан ни один коллектив в прошлом сезоне в Лиге 1 не смог идти хотя бы по графику «два очка за игру». Никакой борьбы за трофей здесь ожидать не приходится.



Чемпионство «Баварии» за 1.25.

Единственный конкурент: дортмундская «Боруссия» за 5.45.

Несмотря на более высокий коэффициент на мюнхенцев, чем на «ПСЖ», расклад в битве за титул в Германии прост и понятен абсолютно каждому. «Боруссия» на определённом этапе прошлого сезона выглядела потрясающе, «Бавария» наоборот в основном разочаровывала. Дортмундцы быстро разбазарили серьёзный гандикап и упустили уникальную возможность.



В теории, «Боруссия» может выступить лучше, чем годом ранее, но верится в это с большим трудом. А вот «Бавария» обязательно добавит. Мюнхенский суперклуб постепенно проводит смену поколений, избавляясь от мешающих строительству новой команды ветеранов. Запас гранда перед всеми остальными слишком весом, тогда как у главного конкурента даже Витсель является незаменимым футболистом.

Чемпионство «Ювентуса» за 1.43

Основные конкуренты: «Интер» за 6.0 и «Наполи» за 6.5.

Пожалуй, очередному триумфу зебр могут помешать лишь два фактора: возможные проблемы Сарри с раздевалкой и сумасшедший Антонио Конте. Нынешний наставник «Ювентуса» прошёл через тяжелейшие испытания в «Челси» и выжал максимум из имеющихся ресурсов. Для Роналду бесценен каждый год карьеры, поэтому великий португалец сосредоточится исключительно на победах, а не надуманных в сми склоках. Общая цель заставит туринцев сплотиться, а новый тренер «Интера» лишь добавит главного фавориту Серии А мотивации.



Конте вряд ли сможет долго уживаться с руководством «Интера» и своими футболистами. Диктаторские замашки Антонио часто приносят плоды, однако игроки быстро устают от столь воинственных методов. Состав у чёрно-синих по меркам Италии приличный, но не выдающийся. Слишком многое должно совпасть для свержения «Ювентуса» с трона. «Наполи» по традиции покажет яркий футбол, а вот с результатами рано или поздно возникнут проблемы из-за нехватки глубины и чемпионского характера.



Итоговый коэффициент на чемпионство «ПСЖ», «Баварии» и «Ювентуса» составляет 1.12 х 1.25 х 1.43 = 2.002. Отличный вариант удвоения средств без серьезного риска.



2. Добавляем к предыдущему варианту чемпионство «Манчестер Сити» за 1.64.

Основной конкурент: «Ливерпуль» за 3.19.

Английская Премьер-Лига является сильнейшей в мире по среднему уровню футболистов, здесь формально существует «Большая шестёрка», однако отобрать титул у «Манчестер Сити» невероятно трудно. «Арсенал», «Челси» и «МЮ» будут рады попаданию в топ-4, их даже не стоит рассматривать всерьёз. «Тоттенхэм» упёрся в потолок, громких трансферов мы так и не видим, а внутренние ресурсы для роста уже исчерпаны.

Остаётся «Ливерпуль». Более вместительный, нежели ранее «Энфилд», гениальный Юрген Клопп, лучший защитник мира, один из лучших вратарей мира, фантастическая тройка нападающих, несколько вечных двигателей в средней линии и прогрессирующее быстрее, чем Дзюба раздаёт интервью после голов, фланговые оборонцы — всё в совокупности привело к идеальному сезону, но даже этого оказалось недостаточно для титула АПЛ. Такой команде прибавлять уже некуда.



«Сити» продолжает усиливаться. У Гвардиолы сумасшедшая конкуренция даже за место нагревателя скамейки, а в основе выходят настоящие монстры. У «Манчестера» сохраняется мотивация, футболисты ещё не удовлетворили свои спортивные амбиции, поэтому доминация «горожан» продолжится с огромной вероятностью. Когда вы не замечаете потерю Де Брёйне и набираете под 100 очков за сезон, то это говорит о чудовищном запасе прочности.



Итоговый коэффициент на чемпионство «ПСЖ», «Баварии», «Ювентуса» и «Манчестер Сити» составляет 1.12 х 1.25 х 1.43 х 1.64 = 3.283

3. Добавляем к предыдущему варианту чемпионство «Барселоны» за 1.66.

Основной конкурент: «Реал» за 2.41.

«Барселона» не сумела подписать де Лигта, зато усилила нападение Гризманном, полузащиту де Йонгом и вряд ли на этом остановится. Для сине-гранатовых триумф в Испании уже становится чем-то обыденным, основные мысли футболистов заняты Лигой чемпионов, вот только наставник каталонцев обязан побеждать в каждом матче любого турнира. Месси продолжает погоню за всеми возможными наградами, поэтому в Ла Лиге действующий чемпион остаётся главным фаворитом.



Зидан пытается войти в одну реку дважды, вот только Криштиану уже нет, многие лидеры сдали, а от судей серьёзной помощи уже не дождёшься, так как во всю работает VAR. Наставнику «Реала» необходимо заново строить команду, но есть большие сомнения по поводу умений Зизу в данной стези. «Сливочным» понадобится время, потери очков с кусачими аутсайдерами неизбежны, а в Испании любая осечка может стать фатальной на финише сезона. Шансы «Барселоны» на защиту титула выглядят предпочтительнее.



Итоговый коэффициент на чемпионство «ПСЖ», «Баварии», «Ювентуса», «Манчестер Сити», и «Барселоны» составляет 1.12 х 1.25 х 1.43 х 1.64 х 1.66 = 5.45.