«Тамбов» — «Спартак». Прогноз: «волки» сыграют «вандефульно»

27 июля в Саранске на «Мордовия Арене» состоится матч 3-го тура РПЛ, в котором «Тамбов» примет «Спартак». «Волки» являются хозяевами лишь формально, поэтому букмекеры отдают преимущество москвичам. Поставить на победу красно-белых можно за коэффициент 1.74.

Прогноз матча «Тамбов» — «Спартак» (27.07.2019)

«Тамбову» не повезло с графиком на старте сезона, из-за чего достаточно интересная команда рискует даже спустя три тура остаться с нулём в графе набранных очков. Коллективу Александра Григоряна пришлось поочерёдно биться на выезде с двумя лучшими клубами страны, а теперь ещё и встреча со «Спартаком» фактически на нейтральном поле. «Волкам» явно не позавидуешь на этом отрезке.



У красно-белых пока всё идёт слишком натужно. Олег Кононов добыл четыре очка за два тура, вот только часть из них можно смело записать на счёт Москалёву и Левникову, уж слишком явные судейские ошибки были в пользу москвичей. Тем не менее игра у команды периодически прослеживается, хотя «Спартаку» не хватает сил показывать свой футбол на продолжительных временных интервалах.



Главная проблема «Тамбова» — отсутствие класса и командного опыта. Что «Зенит», что «Локомотив» поражали ворота «волков» дважды с разницей в две минуты. Подобная недоработка всего коллектива не является критичной, рано или поздно Григорян разберётся с негативной тенденцией, и появятся первые очки. Почему бы номинальным хозяевам не зацепиться со «Спартаком»?



«Тамбов» на выезде достойно смотрелся против «Зенита» и «Локомотива», а нынешний «Спартак» ничем не сильнее упомянутых клубов. Да, на трибунах «Мордовия Арены» перевес наверняка будет у красно-белых, но всё же матч для «волков» не будет гостевым. Коллектив Григоряна умеет выжимать максимум из своих моментов, а у Кононова оборона не похожа на бетонную стену.



За вкусные 2.13 напрашивается 1Х на «Тамбов». Если «Спартак» дома еле-еле дожал «Сочи» из-за вопиющих судейских решений, то с чего красно-белым на выезде обыгрывать «волков»? Встречу обслужит Михаил Вилков, при котором московский клуб потерпел пару поражений в двух встречах прошлого сезона. Также, несмотря на 2:2 с «Ростовом», команда Кононова не может поставить на поток создание опасных моментов.



Трансферы «Спартака» — это ближе к середнякам РПЛ, чем к лидерам. Разница в индивидуальном мастерстве между красно-белыми и «волками» не так велика, как может показаться исходя из имени соперников. «Тамбов» по совокупности уже наиграл на первые очки, а москвичам слишком везло с судьями. На этот раз всё может обернуться против Кононова.



Если вы любите ставки на статистику, то за 1.75 предлагаем присмотреться к варианту с общим тоталом угловых меньше 9,5. В поединках с участием «Спартака» в нынешней РПЛ было 11 и 12 корнеров, однако именно низ в предстоящем матче выглядит оптимальным решением.



«Тамбов», по крайней мере с грандами, использует классические 4-4-2, что значительно уменьшает количество вариантов именно по флангам. С каждого края у Григоряна по два исполнителя, и подавляющую часть времени они занимаются исключительно разрушением.

Как следствие, в двух матчах с участием «волков» было подано лишь 3 и 6 угловых. А ведь в соперниках у «Тамбова» были «Зенит» и «Локомотив», которые умеют атаковать, зарабатывать стандарты и нацелено создавать остроту по флангам. Григорян постарается в очередной раз лишить соперника пространства по краям, поэтому во встрече со «Спартаком» мы не ожидаем десяток угловых.

Ставка на матч «Тамбов» — «Спартак»

«Тамбов» из-за собственных ошибок не смог добыть хотя бы ничью с «Локомотивом» и «Зенитом», но коллектив Григоряна выглядел достойно. «Спартак» единственную победу одержал с большим трудом и благодаря судейским ошибкам, поэтому проверим 1Х на «волков» за 2.13. Номинальные хозяева сделают всё для успеха, а на красно-белых у любой команды РПЛ особый настрой.



Ставка №1: «Тамбов» не проиграет за 2.13.



Ставка №2: тотал угловых меньше 9,5 за 1.75.



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