«Милан» — «Бенфика». Прогноз: «орлы» без голов не останутся

28 июля в матче Международного кубка чемпионов «Милан» на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо сыграет с «Бенфикой». Букмекеры отдают небольшое предпочтение португальскому клубу: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 2.39.

Анализ матча «Милан» — «Бенфика» (28.07.2019)

«Бенфика» здорово стартовала на Международном кубке чемпионов, одержав две победы в двух матчах. Впрочем, уровень соперников оставлял желать лучшего, так что переоценивать эти результаты не стоит. «Гвадалахара Чивас» из Мексики и «Фиорентина», в минувшем розыгрыше Серии А ставшая 16-й. Не впечатляет.

Мексиканский клуб имел несколько хороших моментов, но в целом заслуженно получил разгром (0:3). «Орлы» полностью владели территорией и исправно создавали остроту, выполнив все задачи на игру. Дали возможность проявить себя двум десяткам футболистов, посмотрели в деле молодёжь и забили три мяча.

С «Фиорентиной» (2:1) вышло не так весело. В целом «Бенфика» вновь была лучше, но сумела вырвать победу только на 93-й минуте. На этот раз текучка кадров оказалась скромнее, зато российский вратарь Иван Злобин отыграл первый тайм и пропустил от 19-летнего Душана Влаховича.

С каждой новой встречей противники португальского клуба, как в классической компьютерной игре, становятся всё сильнее. «Милан», конечно, переживает печальные времена и имеет огромное количество проблем, но «Фиорентину» с «Гвадалахарой» превосходит даже в нынешнем состоянии.

Впрочем, первые шаги Марко Джампаоло у руля россонери получаются не слишком оптимистичными. Ощутимая часть нынешнего состава ему, грубо говоря, просто не нужна, а с требуемыми трансферами как-то не складывается. Вот и приходится за неимением вариантов иметь дело с тем, что есть под рукой.

В стартовом матче турнира итальянский клуб проиграл «Баварии» со счётом 0:1. Мюнхенцы по понятным причинам находятся в промежуточной форме, что никак не помешало им вести игру. Несмотря на низкий темп и общую расслабленность, свой гол в первом тайме они заслужили. «Милан» начал подавать признаки жизни только после перерыва.

В общем, «Бенфика» сейчас выглядит более цельной командой, однако ставить на исход товарищеских матчей — сомнительное удовольствие. Так что следует сохранять осторожность: П2 с нулевой форой за 1.82 — это максимум. Также можно рассмотреть ИТБ 1,5 гола «Бенфики» за 2.01. Оборона «Милана» много ошибается и смотрится рыхло, а португальцы в прошлых матах хорошо бежали и исправно забивали.

Ставки на матч «Милан» — «Бенфика»

«Бенфика» здорово стартовала на Международном кубке чемпионов, одержав две победы в двух матчах. «Орлы» сейчас выглядят более цельной командой, однако ставить на исход товарищеских матчей — сомнительное удовольствие. Так что следует сохранять осторожность: П2 с нулевой форой за 1.82 — это максимум.

Ставка: победа «Бенфики» с нулевой форой за 1.82.