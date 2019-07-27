ЦСКА – «Локомотив». Прогноз: Сёмин переиграет Гончаренко

28 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в матче третьего тура РПЛ ЦСКА встретится с «Локомотивом». По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка являются «армейцы». Поставить на победу красно-синих можно за коэффициент 2.21, а успех «железнодорожников» доступен за 3.38.

Прогноз матча ЦСКА – «Локомотив» (28.07.2019)

ЦСКА уже потерял три очка на старте РПЛ и испытывает немало проблем. Казалось, что после паузы команда Гончаренко должна прибавить относительно самой себя прошлого сезона, но пока мы этого не видим. Поражение от «Крыльев Советов» получено абсолютно по делу, а с «Оренбургом» в концовке победу для красно-синих спас Акинфеев. Если с середняками такие сложности, то что же будет дальше?



«Локомотив» вырвал Суперкубок России у «Зенита», а в РПЛ после обидной ничьи с «Рубином» разобрался с «Тамбовом» и теперь имеет четыре очка. Вокруг клуба в последние недели ходят не слишком приятные слухи, но Юрий Сёмин умеет работать и давать результат в любых условиях. Смолов в приличной форме, Крыховяк в одиночку готов выигрывать центр поля, а Миранчуки становятся всё ближе к серьёзному европейскому уровню.



Фаворитский статус ЦСКА в букмекерских конторах очевиден. «Армейцы» проведут матч на своём поле и численное превосходство красно-синих на трибунах не вызывает сомнений. На финише сезона-2016/17 Гончаренко переиграл Сёмина, красно-синие разнесли оппонента со счётом 4:0, после чего ситуация кардинально изменилась.



Лишь в битве за Суперкубок России сезона-2017/18 ЦСКА взял верх, и то сделал это в дополнительное время. Если мы посмотрим четыре последних очных дуэли в РПЛ, то у «Локомотива» две победы и столько же ничьих. Не менее важен и тот факт, что оба успеха «железнодорожники» добыли на выезде, поэтому за не самые аппетитные 1.69 мы возьмём Х2 на гостей.



Согласитесь, игра пойдёт на три результата, а эксперты слишком переоценивают «армейцев». Оба тренера хорошо знают друг друга, новичков в составах практически нет, поэтому преподнести сюрпризы будет невероятно трудно. Если сравнить тройки Чалов – Влашич – Сигурдссон и Смолов с Миранчуками, то, по мнению автора, «Локомотив» смотрится предпочтительнее.



Также, интересно выглядит вариант с индивидуальным тотал красно-зелёных больше 1 за 2.13. За два матча с «Крыльями Советов» и «Оренбургом» в воротах ЦСКА побывало три мяча, а ведь у Сёмина всё в порядке с атакующей группой. Сам «Локомотив» поразил ворота «Рубина» (ещё был нереализованный пенальти), а с «Тамбовом» отличился дважды. Не будем забывать и о трёх голах в ворота «Зенита» от Смолова и компании.



Смущает только статистика соперников в прошлом сезоне при судействе Владислава Безбородова. У ЦСКА при арбитре из Санкт-Петербурга четыре победы без потери очков, а вот у «Локомотива» при двух успешных результатах ещё столько же ничьих и одно поражение. С другой стороны, громких скандалов замечено не было, поэтому указанные данные стали следствием силы оппоненты и формы команд в конкретный момент.

У самих «железнодорожников» также не всё гладко в обороне, так как Чорлука привыкает к новому партнёру и в центральной зоне не всегда хватает взаимопонимания. На столь статусный матч Сёмин может вернуть в основу проверенного бойца Кверквелию. Крыховяк слишком важен в средней линии. У Гончаренко в теории вариантов может и больше, но это не от хорошей жизни. Наставник «армейцев» меняет схемы, исполнителей, однако проблемы остаются, и с «Локомотивом» красно-синих ожидает ещё более тяжёлое испытание, чем в стартовых турах.



Главной опасностью выбранных ставок может стать специфика состава ЦСКА. У Гончаренко в распоряжении полно молодёжи, поэтому матчи с более солидными соперниками у «армейцев» часто получаются лучше, чем с середняками. Тем не менее, история личных встреч и приличный коэффициент на Х2 убеждают нас поверить в гостей.

Ставки на матч ЦСКА – «Локомотив»

Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА, хотя «Локомотив» на бумаге и по впечатлениям ничем не уступает. В личных встречах «армейцы» ни разу не выиграли за два последних сезона в РПЛ, поэтому мы возьмём Х2 на «железнодорожников» за 1.69, а также индивидуальный тотал красно-зелёных больше 1 за 2.13. У команды Виктора Гончаренко слишком много проблем в обороне, чтобы скрыть их по взмаху волшебной палочки.



Ставка №1: «Локомотив» не проиграет за 1.69



Ставка №2: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1 за 2.13.