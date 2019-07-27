«Арсенал» — «Лион». Прогноз: французы себя покажут

28 июля «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне сыграет с «Лионом» в матче турнира Эмирейтс Кап. Букмекеры отдают явное предпочтение английскому клубу: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.68.

Анализ матча «Арсенал» — «Лион» (28.07.2019)

«Арсенал» впервые провёл предсезонный турнир на своём стадионе ещё в 2007 году, прежде в нём принимали участие по четыре команды. На этот раз формат изменили: в нём примут участие по два мужских и два женских клуба, а все матчи состоятся в один день. У девушек «Арсенал» сыграет с «Баварией», у мужчин сойдутся «Арсенал» и «Лион».



Соперник, надо признать, подобран замечательно. Французский клуб любит яркий и смелый футбол, действует агрессивно, много забивает. А также часто пропускает. Грубо говоря, все предпосылки для красивой и результативной игры налицо, так что скучать зрителям вряд ли придётся.



«Лион» сыграет на Эмирейтс Кап в третий раз. В 2010 году «ткачи» заняли второе место, уступив только хозяевам (очной встречи с ними не было) и обойдя «Селтик» с «Миланом». А вот в 2015 году случилась последняя строчка и два сухих поражения. «Канониры» вдоволь поглумились над французами и забили шесть голов.



Скорее всего, лондонцы вновь сумеют победить. По крайней мере, на данный момент их физическая готовность выглядит солиднее. «Арсенал» успел провести три матча на Международном кубке чемпионов, во всех случаях не опускаясь ниже определённой планки. Соперники были мощные — «Бавария», «Фиорентина» и «Реал».



Итальянский клуб в итоге оказался разгромлен (3:0), а «Бавария» уступила со счётом 1:2 при довольно яркой игре с отличным для межсезонья темпом и обилием опасных моментов. Мадридцы сумели одолеть англичан (2:2, 3-2 по пенальти), хотя те ни в чём не уступали и создали даже побольше остроты.

А вот «Лион» успел провести всего две товарищеские игры, уступив швейцарскому «Серветту» (1:2) и итальянскому «Дженоа» (3:4). Второй матч получился куда интереснее и веселее, клуб из Серии А вырвал победу в концовке, когда французы выпустили дальний резерв. Тем не менее, впечатление «Арсенал» произвёл более цельное.



П1 за 1.68 в таких условиях — достойное предложение, но есть проблема. «Канониры» долго находились в США, после встречи с «Реалом» у них было всего трое суток на перелёт через океан и акклиматизацию, что чревато сложностями. Потому мы бы выбирали между ТБ 3 мяча за 1.78 и ИТБ 1 мяча «Лиона» за 1.82.

Ставки на матч «Арсенал» — «Лион»

«Канониры» долго находились в США, после встречи с «Реалом» у них было всего трое суток на перелёт через океан и акклиматизацию, что чревато сложностями. Потому мы бы выбирали между ТБ 3 мяча за 1.78 и ИТБ 1 мяча «Лиона» за 1.82.



Ставка: ИТБ 1 мяча «Лиона» за 1.82.