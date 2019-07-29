«Бавария» — «Фенербахче». Прогноз: ловим букмекеров на ошибке

30 июля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене в полуфинальном матче «Ауди Кап» «Бавария» примет «Фенербахче». Статус команд и место проведения матча не оставляют букмекерам выбора в вопросе явного фаворита. Эксперты предлагают поставить на немецкую машину с форой «-2» за коэффициент 1.86. Потенциальный успех «жёлтых канареек» в основное время идёт за 14.0.

Прогноз матча «Бавария» — «Фенербахче» (30.07.2019)

Приглашение вроде бы не самой популярной футбольной команды на турнир элитных клубов в Германию объясняется вполне логичными доводами. Количество людей с турецкими корнями на немецкой земле настолько велико, что «Ауди Кап» получит дополнительную аудиторию, которую обязательно конвертирует в прибыль.

«Жёлтые канарейки» в нынешнее межсезонье ведут себя достаточно скромно. Турецкий гранд провёл пару товарищеских встреч со своими давними знакомыми по внутренним турнирам, а затем успел проверить силы с «Вольфсбургом» и «Гертой». Получилось не слишком удачно. Поражение и ничья от середнячков Бундеслиги перед встречей с «Баварией» не внушают оптимизм.

«ФК Голливуд» несколько дней назад завершил выступление на международном кубке чемпионов. Команда Ника Ковача уступила «Арсеналу», а затем одолела «Реал» и «Милан». Наставник мюнхенцев проверял разные сочетания, ведь «Баварии» впервые за долгие годы придётся обходится без знаменитых крыльев атаки Рибери – Роббен.

На прошлом «Ауди Кап» в 2017 году «Бавария» заняла последнее место, поэтому теперь болельщики ожидают от своих любимцев успех даже в товарищеском турнире. Авторитет Нико Ковача всё ещё вызывает вопросы, наставнику «ФК Голливуд» необходимо побеждать всегда и везде, поэтому гостей из Турции ожидает действительно тяжёлый матч.

Станут ли звёзды хозяев выкладываться по максимуму? Разумеется, нет. Во-первых, следующий матч (финал или игра за третье место) состоится 31 июля, а уже 3 августа «Баварии» рубиться в Дортмунде за Суперкубок Германии с местной «Боруссией». Три матча за пять дней – это явный перебор, Ковач будет давать шанс резервистам, чем мы и постараемся воспользоваться.

За сочный коэффициент 2.10 доступна ставка на гол в исполнении обеих команд. «Бавария» за пять матчей в межсезонье отыграла на ноль лишь однажды, а «Фенербахче» забивал всем соперникам без исключения. При переполненных трибунах «Альянц Арены» и грозном сопернике мотивация у гостей будет зашкаливать. По уровню желания и самоотдачи турки должны иметь превосходство.

Основа «Баварии» в лучшем случае отбегает один тайм из-за плотного графика. В мастерстве мюнхенцев сомневаться не приходится, зато игровой тонус вызывает вопросы. Никто не станет убиваться в товарищеском матче, когда через несколько дней будет разыгран первый трофей в сезоне. Хозяева расслабятся, а «Фенербахче» получит свои моменты. У «жёлтых канареек» есть кому реализовывать шансы.

Ставка на матч «Бавария» — «Фенербахче»

По ходу нынешнего межсезонья «Бавария» лишь раз сумела не пропустить. «Фенербахче» отличался во всех поединках, поэтому за 2.10 мы возьмём ставку с голом обеих команд. У мюнхенцев совсем скоро битва за Суперкубок Германии, поэтому Ковач должен предоставить отдых своим звёздам.

Ставка: обе забьют за 2.10

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