По итогам РПЛ-2019/20 хейтеры «Зенита» умолкнут, а «Спартак» станет середняком

В РПЛ-2019/20 прошло всего три тура, а многие эксперты, журналисты и болельщики уже успели сделать выводы о будущих итогах всего соревнования. Золотые медали отправляют в Санкт-Петербург, от «Спартака» ожидают провала, а аутсайдерами по традиции являются команды с самым скромным бюджетом. Наиболее объективное мнение о раскладах в российском футболе выражают букмекеры, рискующие своими деньгами.



Эксперты анализируют ситуацию с учётом календаря, еврокубков, трансферов и ресурсов клубов, поэтому оценку профессионалов логично взять за некую основу и сравнить результаты по итогам всего сезона с нынешними котировками. Рассмотрим несколько наиболее интересных линий на текущий розыгрыш РПЛ.

«Зенит» выиграет чемпионство

Согласно котировкам букмекеров, главным претендентом на чемпионство является «Зенит». Коллектив Сергея Семака уже захватил лидерство в турнирной таблице и не собирается сдавать обороты. На триумф сине-бело-голубых можно поставить за коэффициент 1.50. Учитывая трансферную активность клуба из Санкт-Петербурга, шансов у соперников действительно мало, но есть и обратная сторона медали.

Боссы команды из Северной Столицы собираются усиливать состав, а на примере того же «Зенита» мы прекрасно помним, как громкие приобретения могут сказаться на атмосфере в коллективе. Сине-бело-голубые обыграли лишь двух аутсайдеров и не без судейских ошибок одолели «Оренбург». Букмекеры предлагают коэффициент 2.41 на то, что сине-бело-голубые не смогут защитить титул в РПЛ. Отличный вариант для хейтеров Дзюбы и компании.



Основными конкурентами «Зенита» аналитики видят ЦСКА и «Краснодар». Триумф «армейцев» и «быков» доступен за 8.0. В случае чемпионства «Локомотива» сыграет ставка за 10.0, а итоговая победа «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ идёт за 18.0. Меньше всего эксперты ожидают чудес от «Крыльев Советов», «Урала», «Уфы», «Тамбова» и «Сочи». При завоевании титула одного из перечисленных клубов сумма вашей ставки увеличится в 1000 раз.

«Локомотив» и «Спартак» не попадут в топ-3

В споре за самые высокие позиции в РПЛ аналитики рассчитывают на упорную и напряжённую борьбу. Место «Зенита» в тройке не поддаётся сомнениями, здесь букмекеры предлагают крошечный коэффициент 1.02. На попадание в топ-3 ЦСКА и «Краснодара» эксперты дают 1.75, а положение «Локомотива» и «Спартака» выглядит не столь оптимистично.

«Быки» качественно усилились на трансферном рынке, а со временем Мурад Мусаев сможет рассчитывать и на тех исполнителей, которые сейчас восстанавливаются после повреждений.



По уровню индивидуального мастерства и потенциалу состав «Краснодара» действительно один из сильнейших в России.



Вера экспертов в ЦСКА вызывает больше вопросов. У «армейцев» молодая команда, способная одолеть любого гранда и потерять очки дома с аутсайдером. С другой стороны, Виктор Гончаренко умеет добиваться результата, а практически каждый футболист в составе красно-синих наверняка добавит по ходу текущего сезона.

Болельщики «Локомотива» и «Спартака» имеют отличную возможность поставить на попадание в топ-3 своих любимцев. Если «железнодорожники» займут место с первого по третье, то сыграет ставка за 2.0, а аналогичное предложение на красно-белых доступно за коэффициент 3.2.

Кто вылетит вместе с «Тамбовом»

Не обошли стороной букмекеры и тему прямого вылета в ФНЛ. Наиболее вероятным претендентом на 15 или 16 строчку в РПЛ по итогам текущего сезона букмекеры видят «Тамбов». Поставить на провальное выступление «волков» можно за 2.0, а вот с другими кандидатами всё не так однозначно.



«Крылья Советов», «Уфа» и «Сочи» имеют равные шансы на прозябание на дне турнирной таблицы. Прямой вылет любого из указанных коллективов идёт за 3.2, а на нахождение на 15 или 16 строчке в РПЛ самобытного «Оренбурга» по итогам текущего сезона можно поставить за коэффициент 3.5. Формально, есть пять кандидатов на понижение в классе, что обещает увлекательную борьбу до последнего тура.

Лучшим клубом Москвы станет ЦСКА

В виртуальном московском первенстве главным претендентом на успех эксперты видят ЦСКА. Если «армейцы» окажутся в РПЛ выше своих конкурентов по столице, то сыграет ставка за 2.5 Основным соперником красно-синих букмекеры называют «Локомотив». Превосходство «железнодорожников» идёт за коэффициент 2.8.



Главной проблемой красной-зелёных на настоящий момент видится недостаточная глубина состава. Пропуск матча любого из Миранчуков или не самая лучшая форма Смолова сразу же негативно сказываются на уровне команды. Юрий Сёмин ждёт усиления, вот только руководство «Локомотива» похоже не настроено на серьёзные траты.

«Спартак» не воспринимается аналитиками как серьёзная сила, из-за чего эксперты дают коэффициент 4.0 на то, что красно-белые займут высшую строчку в РПЛ из всех столичных клубов. Распродажа опытных лидеров прямо по ходу сезона практически не оставляет шансов на сыгранность, а, учитывая регулярные скандалы и слухи вокруг клуба, ожидать серьёзных достижений при Кононове не стоит.



Явным аутсайдером букмекеры называют «Динамо». В случае перевеса бело-голубых над остальными московскими командами сыграет ставка за 20.0, но вряд ли даже поклонники прославленного клуба верят в подобный исход. Хохлов постоянно жалуется на реализацию, однако даже и при улучшении точности взобраться наверх будет слишком сложно.

Итоги

Эксперты полагают, что первое место с огромной вероятностью займёт «Зенит», а в споре за попадание в топ-3 ожидается нешуточная битва. За сине-бело-голубыми эксперты ожидают увидеть ЦСКА и «Краснодар». «Локомотиву» и «Спартаку» придётся довольствоваться Лигой Европы, а в ФНЛ точно отправится «Тамбов».



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