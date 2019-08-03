«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз: Клопп и Гвардиола устроят концерт

В шести из семи предыдущих очных встреч «Сити» и «Ливерпуля» забивалось не меньше трёх мячей.

4 августа «Ливерпуль» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне сыграет с «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «горожан» в основное время можно с коэффициентом 1.95.

Анализ матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (04.08.2019)

Два лучших клуба Англии откроют сезон очной встречей. Суперкубок — далеко не самый престижный трофей, который, как правило, оказывается ближе к выставочной игре, чем к натуральной зарубе. Тем не менее вывеска замечательная. Да и соскучиться по качественному британскому футболу мы уже успели.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» провели межсезонье по-разному. Начнём с того, что мерсисайдцы решили сохранить имевшийся состав и вообще обошлись без трансферов. Если, конечно, не считать переход 17-летнего защитника Сеппа ван ден Берга, но это явно покупка на вырост. В грядущем сезоне он может рассчитывать на практику разве что в кубковых турнирах.

А вот «горожане», похоже, наконец решили проблему с опорной зоной, купив у «Атлетико» Родри. Фернандиньо всегда выкладывался без остатка, но в топ-матчах часто становился проблемой. Второй трансфер — 22-летний Анхелиньо, который обладает универсализмом, но, скорее всего, в первую очередь будет рассматриваться как левый защитник.

Второе отличие — контрольные матчи. Красные, размявшись на «Транмир Роверс» (6:0) и «Брэдфорде» (3:1), перешли ко встречам с видными европейскими клубами. В основном получалось неудачно. «Боруссии» Д и «Севилье» проиграли в один мяч, от «Наполи» и вовсе схватили 0:3, а со «Спортингом» ограничились ничьей (2:2).

Впрочем, заключительный спарринг подопечным Юргена Клоппа явно удался — уверенно был повержен весёлый «Лион» (3:1). Англичане быстро пропустили, но в дальнейшем играли гораздо лучше противника, здорово двигали мяч и вполне могли забить не менее пяти раз. Похоже, подготовка прошла по плану и к старту сезона «Ливерпуль» набрал неплохие обороты.

«Ман Сити», в свою очередь, долго путешествовал по Азии, где провёл четыре встречи. Занял второе место на «Азия Трофи» (разгромил «Вест Хэм» и уступил по пенальти «Вулверхэмптону», хотя имел явное преимущество), а затем провёл мастер-классы для двух местных команд. Итог — две победы с общим счётом 9:2.

Самый очевидный вариант — брать верх или «обе забьют» за 1.69. В шести из семи предыдущих очных встреч «Сити» и «Ливерпуля» забивалось не меньше трёх мячей, а ТБ 2,5 гола доступен за 1.80. В Суперкубке команды закрываются реже обычного, так что опасных моментов наверняка хватит на всех. Можно даже взять ТБ 3 гола за 2.34.

Второй вариант — 1Х за 1.96 или даже П1 с нулевой форой за 2.88. Во-первых, мерсисайдцы в шести последних матчах с «горожанами» уступили лишь однажды. Во-вторых, чемпион АПЛ был в Азии и дважды за пару недель перестраивался на новое время. По идее, времени прошло достаточно и пик акклиматизации должен остаться позади, однако полностью исключать этот фактор не будем.

Ставки на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

В шести из семи предыдущих очных встреч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» забивалось не меньше трёх мячей, а ТБ 2,5 гола доступен у букмекеров за крепкие 1.80. В не шибко престижном Суперкубке команды закрываются реже обычного, так что опасных моментов наверняка хватит на всех.

Ставка №1: ТБ 3 гола за 2.34.

Ставка №2: победа «Ливерпуля» с нулевой форой за 2.88.