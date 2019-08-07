У Клоппа закончится магия, «Челси» сдуется без Азара. Ставим на АПЛ-2019/20

Уже 9 августа стартует новый сезон АПЛ, и футбольные фанаты со всего мира будут пристально следить за самой богатой и конкурентной лигой планеты. Некоторые клубы продолжают совершать сумасшедшие трансферы, а о каких-то переходах мы узнаем уже по ходу турнира, но суммами меньше € 100 млн уже никого не удивить. Тем не менее число талантов, выбирающих Англию, неуклонно растёт.

Прошлый сезон подарил нам фантастическую развязку, однако дело не только в итоговом победителе. Борьба за топ-4, битва за сохранение прописки в элитном дивизионе, рубка середняков и максимальная самоотдача в каждом матче – вот что радует каждого поклонника АПЛ.

Английские клубы доминировали везде. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов, «Челси» разобрался с «Арсеналом» в решающем матче Лиги Европы, а «Манчестер Сити» забрал все внутренние трофеи, включая недавно разыгранный Суперкубок.

Секрет успеха команд с Туманного Альбиона, разумеется, заключается в финансовой стабильности. В Англии могут платить десятки миллионов фунтов как тренерам, так и футболистам, а трансферные бюджеты клубов АПЛ сопоставимы разве что с несколькими европейскими грандами. Новый сезон подарит нам массу интриг, сюжетов и противостояний, а пока по традиции ознакомимся с ожиданиями экспертов от выступления «Большой шестёрки» и дадим свои прогнозы.

«Манчестер Сити» или «Ливерпуль»

Аналитики практически не сомневаются в том, что титул в сезоне-2019/20 разыграют в заочном споре два лучших клуба по итогам прошлого сезона. Красные хоть и обошлись без солидного усиления, но сохранили состав, добывший трофей в Лиге чемпионов, а Гвардиола получил очередную подпитку в и без того сумасшедший по уровню мастерства коллектив. Сравним три наиболее интересные линии на каждый из грандов исключительно во внутреннем первенстве.

«Манчестер Сити»:

— тотал побед — 28,5 (это означает, что букмекеры предполагают 28 или 29 викторий в исполнении «горожан», поставить на верх или низ можно с одинаковым коэффициентом 1.9)

— тотал голов — 90,5

— тотал очков — 93,5

«Ливерпуль»:

— тотал побед — 26,5

— тотал голов — 85,5

— тотал очков — 90,5.

Прошлый сезон стал первым в истории АПЛ, когда сразу двум клубам удалось преодолеть отметку в 90 очков. «Манчестер Сити» набрал 98 баллов, а «Ливерпуль» 97. Котировки аналитиков выглядят пессимистично по отношению к двум лучшим клубам Англии, ведь эксперты ожидают существенное снижение ключевых показателей. Оснований для регресса хватает, но по поводу «горожан» есть большие сомнения. Машина Гвардиолы на дистанции редко даёт сбои и чаще всего уничтожает конкурентов.

Ставка №1: тотал очков «Ливерпуля» — меньше 90,5 за 1.9.

По итогам сезона-2018/19 красные потерпели в чемпионате АПЛ лишь одно поражение, и повторить подобный результат будет невероятно сложно. Да, мерсисайдцы взяли Лигу чемпионов, но в триумфе ключевую роль сыграл тренер и несколько футболистов. Смогли бы те же Робертсон, Хендерсон, Александер-Арнольд, Фабиньо и Милнер стать основными в «Реале», «Ювентусе» или «Баварии»? Клопп выжимает максимум из своих парней, что вызывает симпатию, однако творить волшебство год за годом попросту невозможно.

Двух неудачников не знают даже букмекеры

По мнению экспертов, в турнирной таблице образуется настоящая пропасть между двумя главными претендентами на титул и четвёркой преследователей. Битва за попадание в топ-4 станет одной из самых интересных за всю историю, при этом дело может дойти и до подсчёта дополнительных показателей.

«Тоттенхэм»:

— тотал побед — 21,5

— тотал голов — 70,5

— тотал очков — 71,5

«Челси»:

— тотал побед — 19,5

— тотал голов — 68,5

— тотал очков — 70,5

«Манчестер Юнайтед»:

— тотал побед — 19,5

— тотал голов — 70,5

— тотал очков — 70,5.

«Арсенал»:

— тотал побед — 18,5

— тотал голов — 69,5

— тотал очков — 69,5

Аналитики видят именно «Тоттенхэм» в качестве основного кандидата на третью строчку, а «Арсенал» считается клубом, который займёт шестую позицию. На наш взгляд, в линии букмекеров есть сразу две ошибки, заслуживающие отдельного внимания.

Ставка №2: тотал голов «Челси» — меньше 68,5 за 1.9.

В сезоне-2018/19 «Челси» руководил Маурицио Сарри, показавший великолепный результат. «Аристократы» заняли третью строчку во внутреннем первенстве, взяли Лигу Европы и оказали достойное сопротивление «Манчестер Сити» в двух битвах за трофеи. Итальянский наставник ушёл, и пост главного тренера занял молодой Лэмпард.

О тренерских качествах Фрэнка рассуждать пока рано, но ключевыми становятся следующие факторы: «синие» остались без усиления, и клуб покинул Азар. Лэмпарду придётся работать с теми, кто есть. В прошлом сезоне АПЛ футболисты «Челси» наколотили 63 мяча. Бельгийский маэстро забил 16 голов и отдал 15 передач (в сумме 31 балл). Каким образом без Эдена «аристократы» улучшат свою результативность?

Ставка №3: тотал побед «Арсенала» — больше 18,5 за 1.9.

В прошлом сезоне Унаи Эмери добыл 21 викторию, и теперь букмекеры ожидают увидеть спад лондонского клуба, с чем мы не согласны. «Канониры» избавились от нескольких ненужных исполнителей, сделали пару качественных приобретений и готовы штурмовать новые вершины. Игра у «Арсенала» поставленная, да и внутренних ресурсов для усиления хватает.

Например, в сезоне-2018/19 «канониры» выиграли лишь 7 матчей в гостях («МЮ» и «Челси» по 9, «Тоттенхэм» — 11). Очевидно, что с середняками и аутсайдерами «Арсенал» должен иметь преимущество и хотя бы через раз набирать три очка за счёт разницы в классе. Победить в половине поединков во внутреннем первенстве Эмери способен.

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».