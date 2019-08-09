Серена Уильямс – Наоми Осака. Прогноз: 37-летней американке не хватит сил

10 августа на женском турнире категории Premier в Торонто Серена Уильямс встретится с Наоми Осакой в матче 1/4 финала. Букмекеры отдают минимальное предпочтение японке: поставить на победу Осаки можно с коэффициентом 1.92.

Опытная американка постарается отомстить молодой сопернице за былые обиды и нанести ей первое поражение. За последние полтора года их пути пересекались дважды, оба раза – на харде. И в каждом из случаев побеждала Осака, причём делала это быстро и без особых хлопот.



В Майами-2018 Серена получила «уайлд-кард» и попала на японку в первом же круге. Никакой борьбы не вышло – 2:6, 3:6. Во второй раз их дорожки пересеклись на US Open. Дело было в финале, однако запомнился тот матч в первую очередь натуральной истерикой младшей сестры.



На фоне эпичного монолога Уильямс игра отошла на второй план. Между тем, поединок вновь не получился близким (2:6, 4:6). Американка выдала всего один качественный отрезок (на старте второй партии), но потом поплыла и проиграла. Тот вечер она явно не выкинула из памяти, так что проблем с мотивацией не будет.



Минувший год получился для Осаки непростым, её текущая форма вызывает вопросы. После триумфального начала сезона и титула на Australian Open последовал спад. Грунтовая часть сезона получилась более-менее достойной (полуфинал в Штутгарте, четвертьфиналы в Мадриде и Риме, третий круг Ролан Гаррос), а вот травяная – совсем нет.



Наоми успела провести лишь три встречи, две из которых проиграла (обе – Юлии Путинцевой). После вылета в первом круге Уимблдона теннисистка взяла паузу перед серией американских турниров на харде, где ей предстоит защищать большое число рейтинговых очков.



Похоже, возвращение на быстрое покрытие пошло на пользу. В Торонто японка прошла Татьяну Марию (та снялась после 2:6 в первом сете) и Игу Свёнтек. Несмотря на близкий счёт (7:6, 6:4) в матче с полячкой, играла она здорово. Подача шла (девять эйсов, 78% выигранных розыгрышей с первого мяча), порой проходили интересные комбинации. А главное – постепенно она только добавляла.



Серена заметно просела в движении, так что с мощной и высокой Осакой ей будет нелегко. Особенно если та продолжит подавать на высоком уровне. Запас сил и общая выносливость у молодой теннисистки явно выше, так что в случае затяжной встречи преимущество получит Наоми.

На стороне Уильямс – мотивация. Скорее всего, она начнёт агрессивно, станет форсировать розыгрыши и постарается сделать всё, чтобы выбить соперницу из колеи и посмотреть, не дрогнет ли та под давлением. И всё же ставить на американку трудно: накануне она долго возилась с Екатериной Александровой, играть изо дня в день без потерь в качестве ей уже, похоже, тяжеловато. П2 за 1.92 смотрится здорово, вариант посмелее – П2 + ТМ 22,5 гейма за 2.96.

Ставки на матч Серена Уильямс – Наоми Осака

По личным встречам Осака впереди (2-0), на харде она традиционно хороша. Уильямс накануне долго возилась с Екатериной Александровой — играть изо дня в день без потерь в качестве ей уже, похоже, тяжеловато. Возьмём П2 за 1.92.



Ставка: победа Осаки за 1.92.