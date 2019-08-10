«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз: ждём голов в обе стороны

11 августа «Ньюкасл Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» сыграет с «Арсеналом» в матче первого тура АПЛ. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.80.

Анализ матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» (11.08.2019)

Статистика вряд ли поможет с прогнозом на этот матч. С одной стороны, «канонирам» очень повезло с расписанием на старте сезона, потому что с точки зрения цифр они получили наиболее удобного соперника. «Арсенал» выиграл двенадцать из своих последних 13 матчей против «Ньюкасл Юнайтед» – результат исключительный, тем более для АПЛ.

Но есть проблема, причём весьма значительная. Поединок состоится на выезде, а за пределами родного «Эмирейтс» подопечные Унаи Эмери в минувшем чемпионате смотрелись убого. 7 побед в 19 гостевых матчах АПЛ при отрицательной (31-35) разнице мячей – для представителя «большой шестёрки» результат ужасный.

«Ньюкасл», напротив, на своём поле был крайне неуступчив: пропустил всего 25 голов, победил «Манчестер Сити» с «Эвертоном» и едва-едва не лишил очков сверхмотивированный «Ливерпуль» в 37-м туре (2:3 и победный гол Дивока Ориги на 86-й минуте). В общем, далеко не подарок.

Увольнение Рафаэля Бенитеса поставило жирный знак вопроса над перспективами клуба. Всё же состав у «сорок» определённо ближе к зоне вылета, чем к топ-10, а скупой владелец не позволяет рассчитывать на полноценное усиление. Пост тренера занял Стив Брюс – это, мягко говоря, вовсе не шаг вперёд.

Команду покинуло несколько важных футболистов (Айосе Перес, Хосе Саломон Рондон, Мохамед Диаме), но с покупками всё не слишком густо. За рекордную сумму куплен талантливый Жоэлинтон, однако ожидать от него мгновенной адаптации и мощной игры с первого же тура немного наивно.

Аллан Сен-Максимен, Йетро Виллемс и Эмиль Крафт пришли уже в августе, а других трансферов у «сорок» нет. Вот и получается, что играть хозяевам придётся практически с листа. И вроде бы ставка на «Арсенал» напрашивается, но чудовищные проблемы с центром обороны вызывают немалые сомнения.

Давид Луис был куплен накануне, да и в целом никогда не считался образцом надёжности, а остальные варианты и вовсе вызывают слёзы. Учитывая отсутствие сыгранности и взаимопонимания у центрдефов «канониров», отыграть на «ноль» им будет нелегко даже против столь сырого соперника.

От этого и будем отталкиваться. Классические «обе забьют» идут за 1.72, можно поднять коэффициент и взять «обе забьют + ТБ 2,5 мяча» за 2.08. Данная ставка прошла бы в двух из трёх предыдущих очных встреч (1:2, 2:1, 2:0).

В остальном всё просто – шансы гостей выше, предпосылок к закрытой игре немного. Следовательно, логично рассматривать следующие предложения по вкусу: П2 + ТБ 2,5 мяча за 2.75, Х2 + ТБ 2,5 мяча за 2.35 и Х2 + обе забьют за 2.04.

Ставки на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»

Без Бенитеса и ряда важных игроков «сорокам» придётся туго, но чудовищные проблемы «Арсенала» с центром обороны наверняка позволят хозяевам создать свои 2-3 хороших момента. Классические «обе забьют» идут за 1.72, можно поднять коэффициент и взять «обе забьют + ТБ 2,5 мяча» за 2.08. Эта ставка прошла бы в двух из трёх предыдущих очных встреч (1:2, 2:1, 2:0).

Ставка №1: обе забьют за 1.72.

Ставка №2: «Арсенал» не проиграет + ТБ 2,5 мяча за 2.35.