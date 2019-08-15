«Атлетик Б» — «Барселона». Прогноз: чемпиона ждёт горячий приём в Бильбао

16 августа в матче первого тура чемпионата Испании «Атлетик» встретится с «Барселоной» на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу каталонского клуба можно с коэффициентом 1.72.

Анализ матча «Атлетик Б» — «Барселона» (16.08.2019)

Многое зависит от состояния Лионеля Месси, который может пропустить игру из-за травмы. Аргентинец растянул икроножную мышцу во время тренировки, из-за чего пропустил поездку команды в США. Эрнесто Вальверде ничего конкретного не ответил, а потому любой прогноз до официальной информации будет условным.

Теперь у «Барселоны» есть Антуан Гризманн, он здорово провёл предсезонку и эпизодами классно взаимодействовал с Луисом Суаресом. Однако есть сомнение в том, что это безо всяких проблем перенесётся в официальные матчи с первых же минут. А без Лео каталонцы в последнее время выглядели безыдейно.



Между тем, старт сезона обещает быть максимально непростым. Начинать с выезда в Бильбао – удовольствие сильно ниже среднего, ведь на своём поле баски традиционно хороши. Достаточно сказать, что в 19 домашних матчах минувшего сезона Примеры они уступили всего дважды.



И это произошло в начале сезона, когда «Атлетик» выглядел ужасно и никак не мог найти свою игру. Тогда и случились 0:3 от «Вильярреала», а также 1:3 от «Реала Сосьедад». С 5 октября команда на своём поле не проигрывала, да и больше одного мяча пропустила только дважды. Впечатляет.



Плюс история противостояния говорит о том, что сине-гранатовым придётся попотеть. Баски в прошлом сезоне дважды сыграли с чемпионом страны вничью (0:0 и 1:1, причём на «Камп Ноу» фаворит еле ушёл от поражения), а на своём поле не получали от «Барселоны» больше двух голов с февраля 2015 года.



«Атлетик» летом обошёлся без громких трансферов и сохранил костяк. Следовательно, проблем с сыгранностью возникнуть не должно, а горячая поддержка трибун поможет в трудную минуту. «Барселона», напротив, заполучила Гризманна и де Йонга, которым наверняка потребуется время на встраивание и адаптацию.

В общем, в этой встрече логичнее играть от аутсайдера. И уж тем более – с учётом возможного отсутствия Месси. ИТМ 2 мяча «Барселоны» за 1.67, П1 с форой «+1» за 1.76 или даже 1Х за 2.26 – вполне рабочие варианты. Лёгкая жизнь в Бильбао грандам, как правило, не грозит.



Альтернативный вариант – ТМ 3 мяча за 1.73. «Атлетик» и «Барселона» в последнее время катают низы, в восьми предыдущих матчах лишь раз забивалось больше трёх голов. Едва ли стоит ждать чудес от атаки каталонцев в середине августа.

Ставки на матч «Атлетик Б» — «Барселона»

Баски в прошлом сезоне дважды сыграли с чемпионом страны вничью (0:0 и 1:1, причём на «Камп Ноу» фаворит еле ушёл от поражения), а на своём поле не получали от «Барселоны» больше двух голов с февраля 2015 года. Потому тут логичнее играть от аутсайдера. И уж тем более – с учётом возможного отсутствия Месси.



Ставка №1: победа «Атлетика» с форой «+1» за 1.76.



Ставка №2: ТМ 3 мячей за 1.73.