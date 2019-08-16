«Атлетико М» — «Хетафе». Прогноз: Симеоне не пропустит от любимого клиента

18 августа в матче первого тура чемпионата Испании «Атлетико» встретится с «Хетафе» на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 1.49.
Анализ матча «Атлетико М» — «Хетафе» (18.08.2019)
Похоже, уход Антуана Гризманна в «Барселону» совсем не стал для мадридцев концом света. Трансферную кампанию они провели крайне ловко и перебрали по винтику все линии: заполучили Жоау Фелиша, Маркоса Льоренте, Кирана Триппьера, Марио Эрмосо, Ренана Лоди и Аугусто Фелипе, а также подписали контракт со свободным агентом Эктором Эррерой.
Разумеется, уход целого ряда ключевых футболистов почти наверняка потянет за собой нестабильную игру и определённые проблемы как минимум в первые месяцы. Диего Годин, Родри, Хуанфран, Лукас Эрнандес и Желсон Мартинш – это серьёзно, плюс несколько трансферов поменьше.
Тем не менее, основа «матрасников» по-прежнему тянет на топ-3, да и глубина скамейки выглядит довольно надёжно. Больше того – в предсезонке подопечные Диего Симеоне играли замечательно. Новички были заметны, голы забивались в избытке, а юный Фелиш сразу же принялся накручивать соперников и создавать остроту.
«Атлетико» изрядно пошумел на Международном кубке чемпионов, одержав три победы в трёх матчах. Две из них были особенно примечательны. Об уничтожении «Реала» (6:0 к 51-й минуте и 7:3 к финальному свистку) уже достаточно сказано, АТМД творил с обороной соседа что хотел и вполне мог разменять второй десяток голов.
Но была и встреча с «Ювентусом», где мадридцы напомнили самих себя образца последних лет. Уверенная игра по счёту, 40% владения мячом, минимальное количество ударов (3-6 по попаданиям в створ). И победа со счётом 2:1. Туринцы час висели на штрафной соперника, но кроме бесконечных угловых и дальних ударов ничего не придумали.
А тут ещё и в первом туре чемпионата Испании попался максимально удобный соперник. Страшно сказать, что «Атлетико» не пропускал от «Хетафе» с 7 ноября 2011 года, то есть ещё до эры Диего Симеоне. С тех пор – 15 официальных матчей без единого пропущенного мяча. Удивительные цифры.
Кроме того, встречаются два клуба с лучшей защитой Примеры по итогам прошлого сезона: АТМД пропустил 29 раз, а «Хетафе» — 35. Получается, с точки зрения статистики нужно выбирать между П1 всухую за 2.10 и победой «Атлетико» через низ. Например, П1 + ТМ 3,5 мяча идёт за 1.87. Вариант попроще – «Хетафе» не забьёт за 1.76.
Ставки на матч «Атлетико М» — «Хетафе»
«Атлетико» не пропускал от «Хетафе» с 7 ноября 2011 года, тогда команду тренировал не 8Диего Симеоне. С тех пор – 15 официальных матчей без пропущенного мяча. Кроме того, встречаются два клуба с лучшей защитой Примеры по итогам прошлого сезона: АТМД пропустил 29 раз, а «Хетафе» — 35. Логично выбирать между П1 всухую за 2.10 и победой «Атлетико» через низ.
Ставка №1: победа «Атлетико» + ТМ 3,5 мяча за 1.87.
Ставка №2: «Хетафе» не забьёт за 1.76.
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