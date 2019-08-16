«Валенсия» — «Реал Сосьедад». Прогноз: клуб Черышева начнёт с победы

17 августа на стадионе «Месталья» в первом туре Примеры «Валенсия» примет «Реал Сосьедад». В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам и предлагают поставить на победу «летучих мышей» за 1.74. Виктория бело-голубых оценена экспертами коэффициентом 5.10.

Прогноз матча «Валенсия» — «Реал Сосьедад» (17.08.2019)

Концовка прошлого сезона получилась для «Валенсии» фантастической. «Летучие мыши» в последний момент заняли четвёртую строчку в Примере, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов, а затем одолели «Барселону» в финале Кубка Испании. За время паузы клуб Марселино Гарсии Тораля провёл достойную трансферную кампанию, выкупив в том числе Дениса Черышева.

«Реал Сосьедад» снова представляет из себя типичного середняка, который при определённых раскладах может зацепиться за место в еврокубках или опуститься близко к подвалу. Бело-голубые сделали несколько приобретений с надеждой на качественный рывок от одного из новичков, костяк команды сохранился.

Букмекеры считают хозяев поля явным фаворитом, что вполне логично. Если год назад «Валенсия» провалила стартовый отрезок в чемпионате, то теперь Марселино Гарсия Тораль обязан подготовить команду наилучшим образом именно к осени. «Летучих мышей» ждёт групповой этап ЛЧ, Черышеву и компании необходимо в ближайшее время выходить на пик формы и демонстрировать свой максимум.

«Реал Сосьедад» способен на сюрпризы, но коэффициент 1.74 на «Валенсию» выглядит слишком аппетитно, чтобы пройти мимо. В прошлом сезоне «летучие мыши» набрали четыре очка в двух очных встречах и не позволили бело-голубыми хотя бы раз отличиться.

В июле и августе клуб Дениса Черышева проводил товарищеские поединки с приличными европейскими клубами, а в оппонентах у баскской команды были коллективы не столь высокого уровня.

Поддержка трибун обязательно поможет хозяевам, к тому же у «Валенсии» полный порядок с талантом и исполнительским мастерством, за «Реал Сосьедад» всё же выступают ребята попроще. Ставить в первом туре всегда опасно, поэтому в данном случае мы рассчитываем на воплощение перевеса «летучих мышей» из теоретической плоскости в реальную.

Если оценить статистические варианты, то здесь перспективно выглядит общий тотал жёлтых карточек больше 6 за 1.86. За шесть последних очных сражений лишь в одном поединке команды на двоих собрали пяти предупреждений, а в остальных случаях количество горчичников равнялось выбранному нами показателю или превышало его. «Валенсия» и «Реал Сосьедад» в матчах друг с другом рубятся на полную катушку, поэтому поверим в продолжение тенденции.

Ставки на матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад»

Сложная встреча для прогнозов, но по общему уровню мастерства «Валенсия» выглядит предпочтительнее. «Летучим мышам» помогут домашние трибуны, поэтому за 1.74 проверим победу хозяев. В шести последних очных дуэлях арбитры лишь раз показали меньше 6 жёлтых, поэтому за 1.86 возьмём общий тотал предупреждений больше 6. Товарищеские матчи уже закончились, уступать никто не захочет.

Ставка №1: победы «Валенсии» за 1.74

Ставка №2: тотал жёлтых карточек больше 6 за 1.86.

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Тэги: бесплатные прогнозы, ФК Валенсия, Реал Сосьедад, Денис Черышев, Марселино Гарсия Тораль