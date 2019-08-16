Virtus.pro – OG, Secret – PSG.LGD. Прогнозы на The International 2019

17 августа в Шанхае продолжатся матчи группового этапа первенства мира по Dota 2. Virtus.pro после неудачного второго дня сыграет с лидером группы OG, при этом оставаясь фаворитом встречи по мнению букмекеров (2.80 на победу VP, 2.15 на ничью, 3.90 на OG).



В параллельной подгруппе центральным матчем будет Team Secret – PSG.LGD. Оба претендента на титул чемпиона мира горят желанием возглавить группу и получить в плей-офф более слабого соперника, поэтому стоит ожидать яркой борьбы. Коэффициент на победу Secret – 2.25, на успех «ПСЖ» – 2.90.

Прогноз на матч Virtus.pro – OG, 17 августа 2019

Вторая команда мирового рейтинга Virtus.pro в первые дни группового турнира выиграла лишь одну встречу из четырех. Теперь российской команде нельзя терять очки нельзя, и даже матч с лидером подгруппы OG нужно выигрывать.



OG, напротив, на The International 2019 показывает свою лучшую игру в сезоне. Действующие чемпионы мира весь год не могли найти свою игру, однако на главном турнире вновь пришли в форму. За два дня OG выиграли девять из десяти карт и единолично возглавляют группу B.

Велика вероятность, что в противостоянии с OG российская команда одержит победу. Европейцы практически обеспечила себе место в четверке сильнейших. Уже в конце второго дня OG приступили к экспериментам с драфтами и стратегиями – но то, что работает с аутсайдерами, вряд ли сработает в матче с разозлёнными Virtus.pro.



OG будут играть против Virtus.pro не на самом высоком уровне мотивации и могут проиграть обе встречи. Однако легкой прогулкой для VP встреча с лидером группы не будет. Европейская пятерка наверняка захочет протестировать новые заготовки и менее заинтересована в результате, однако характер не позволит сдаться слишком рано, а уровень подготовки команд – проиграть или выиграть за полчаса или менее.

Ставки на матч Virtus.pro – OG

VP может надеяться на победу в этом противостоянии, поскольку OG уже выполнила задачу-минимум. Но оба матча серии будут затяжными: на это указывает и статистика, и общий план соперников на игру. В таких матчах очень важно играть как можно дольше, поэтому оба сета могут продолжаться от 40 до 50 минут.



Ставка №1: Победа Virtus.pro (коэфф. 2.80)



Ставка №2: Длительность первой карты больше 38.5 минут (коэфф. 1.69)

Прогноз на матч Secret – PSG.LGD, 17 августа 2019

Центральным матчем другой группы станет противостояние лидеров. Team Secret пока не проиграла ни одного сета, однако хозяева турнира горят желанием отобрать очки и возглавить подгруппу на домашнем турнире. Для китайской команды PSG.LGD это действительно важно – в то время как противник из Европы не придает значение месту в таблицу и будущему сопернику.



Как и OG, Team Secret будет использовать оставшиеся игры группового этапа для экспериментов. Но к конкретно этому матчу данная логика не относится – возможно, это противостояние станет репетицией финала или другого матча на поздней стадии плей-офф. Поэтому даже такой самонадеянный капитан, как Клемент Puppey Иванов, уделит подготовке к игре с «парижанами» достаточно внимания.



Стиль PSG.LGD мало походит на тот, что показывают на The International 2019 все остальные китайские команды. Эти представители Поднебесной привыкли не откладывать инициативу на потом, а доминировать с первых минут. Почти во всех играх команда делает много убийств в начале и пытается добиться преимущества в ранней стадии игры.

Конечно, против такого соперника, как Team Secret, показывать привычное давление PSG.LGD будет очень сложно. Но мы наверняка увидим ранние выпады, которые приведут к изменению счета. При этом европейская команда таким похвастать не может – это ей просто не нужно. Secret в дебюте играет чуть мягче и аккуратнее, насколько это позволяет стратегия.

Ставки на матч Secret – PSG.LGD

Это будет равный матч, который вряд ли определит победителя. Несмотря на лидерство Secret и две неудачи PSG.LGD, на дистанции команды показывают равную игру – а в условиях выполнения задачи-минимума верх возьмет разве что команда из Китая (но точно не проиграет). Она же будет пытаться показать себя с первых минут активными действиями.



Ставка №1: PSG.LGD не проиграет (коэфф. 1.63)



Ставка №2: Первые совершат пять убийств на первой карте – PSG.LGD (коэфф. 1.95)