«Челси» — «Лестер Сити». Прогноз: Роджерс устроит Лэмпарду сюрприз

«Челси» сильно не везёт на старте сезона, но и «лисы» в первом туре очков недобрали.

18 августа «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне сыграет с «Лестер Сити» в матче второго тура английской Премьер-лиги. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу синих можно с коэффициентом 1.72.

Анализ матча «Челси» — «Лестер Сити» (18.08.2019)

«Челси» хватило двух официальных матчей, чтобы с большим отрывом стать самой невезучей командой старта сезона в глазах любителей футбола. Сначала был выезд на «Олд Траффорд», который закончился разгромным поражением (0:4) при довольно симпатичной игре.

Синие точно не были лучше соперника и вряд ли наиграли на очки, но по качеству созданных моментов разгрома они никак не заслужили. Дебютные 50-60 минут получились очень крепкими, но ужасная реализация и пара попаданий в каркас ворот уничтожили все усилия, а второй гол «МЮ» фактически убил интригу. Разбалансированный «Челси» поник и получил ещё парочку.

Затем случился матч за Суперкубок Европы с «Ливерпулем». Лондонцы вновь выдали сильный первый тайм и даже открыли счёт, да и после перерыва смотрелись более чем достойно. Нереализованных моментов стало ещё больше, а серия пенальти закончилась корявым ударом Тэмми Абрахама (2:2, 4-5 пен).

Самое забавное заключается в другом. Совсем нетрудно представить, как подопечные Фрэнка Лэмпарда могут остаться без победы и в третьей встрече кряду. Ведь играть предстоит с крепким «Лестером», который вполне способен побороться за попадание в топ-6 по итогам сезона.

В первом туре «лисы» тоже не добрали очков. Они смотрелись заметно лучше зубастого «Вулверхэмптона», но ограничились нулевой ничьей. Достаточно взглянуть на статистику: 14-6 по ударам, 70 на 30 по проценту владения мячом и 12-3 по угловым. Не хватило лишь везения и точности.

Рука Брендана Роджерса просматривалась ещё в концовке прошлого чемпионата, а уж после полноценной предсезонки команда имеет все шансы выйти на новый уровень. Плюс надо учитывать, что «Лестер» готовился в недельном цикле, а «Челси» ещё 14 августа играл в Турции за Суперкубок.

В общем, шансы синих потерять очки никак не меньше 45-50%, так что возьмём Х2 за 2.25. Также здорово смотрится гол «Лестера» во втором тайме за 2.24 и классические «обе забьют» за 1.87. Лондонцы стабильно проседают после перерыва, многое позволяя сопернику у ворот. Но и без гола они вряд ли останутся: гости продали Магуайра, да и трибуны добавят сил.

Ставки на матч «Челси» — «Лестер Сити»

В первом туре «лисы» тоже не добрали очков. Они смотрелись заметно лучше зубастого «Вулверхэмптона», но ограничились нулевой ничьей. «Лестер» готовился в недельном цикле, а «Челси» ещё 14 августа играл в Турции за Суперкубок. Возьмём Х2 за 2.25.

Ставка №1: «Лестер» не проиграет за 2.25.

Ставка №2: гол «Лестера» во втором тайме за 2.24.

Ставка №3: обе забьют за 1.87.