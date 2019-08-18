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М. Кис – С. Кузнецова, 18 августа 2019, прогноз на матч в Цинциннати

Светлана Кузнецова
Алексей Серяков
Мэдисон Кис – Светлана Кузнецова. Прогноз: всё в руках россиянки
Кузнецова уже выбила трёх представительниц топ-10.
Ставки 0

18 августа в матче финала женского турнира категории Premier в Цинциннати Светлана Кузнецова сыграет с Мэдисон Кис. Букмекеры отдают явное предпочтение теннисистке из США: поставить на победу Кис можно с коэффициентом 1.47.

Анализ матча Мэдисон КисСветлана Кузнецова (18.08.2019)

18 августа 2019 года, воскресенье. 21:00 МСК
Цинциннати (ж). Финал
Матч не начался
Светлана Кузнецова
153
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 2 3
           
     
     
           

Кузнецова не перестаёт удивлять. В 34 года после всех травм и проблем с получением визы она выдаёт мощнейший турнир и доходит до финала в Цинциннати. И это совсем не тот случай, когда теннисистке отчаянно везёт с сеткой, внезапным вылетом фавориток или снятием соперниц.

Как раз наоборот – сетка у неё была тяжелейшая, ни одной проходной противницы. Трое из топ-10 действующего рейтинга, плюс Анастасия Севастова (12-я) и ДаянаЯстремская (35-я). Никаких квалифаев и зелёных юниорок, только элита – СлоанСтивенс, Каролина Плишкова и Эшли Барти. Между прочим, она впервые в карьере обыграла трёх представительниц топ-10.

Австралийка была невероятно мотивирована, ведь в случае выхода в финал она вернулась бы на первую строчку рейтинга. Не получилось: Светлана уже не в первый раз на турнире проспала дебют и начала со счёта 0:2, однако в дальнейшем показывала убойный теннис и забрала восемь геймов подряд.

На том отрезке игра россиянки выглядела практически идеально. В концовке Эшли пришла в себя и выровняла игру, но не более того (2:6, 4:6). Подача и удивительно уверенные действия Кузнецовой в розыгрышах стали для Барти смертельными. Достаточно сказать, что за всё время она выиграла на приёме всего 11 очков (четыре из которых – в первом гейме).

Меньше всего после такого хочется перехваливать нашу спортсменку, но если она продолжит вести игру при столь низком проценте брака, шансы на титул станут весомыми. У Светланы 12 ударов навылет при 13 невынужденных ошибках. У Барти, для сравнения, это соотношение в два раза хуже – 13 к 27.

Кое-какое преимущество в финале у россиянки будет. Свой полуфинал она провела на четыре часа раньше, а при столь плотном графике (играть приходится каждый день) этот фактор может оказаться ключевым. С Барти Кузнецова двигалась здорово, так что по ощущениям проблемам с «физикой» взяться особенно некуда.

Кроме того, полуфинал с участием Кис получился несколько плотнее. Там чудом обошлось без тай-брейка, в каждом из сетов всё решал поздний брейк (7:5, 6:4). Мэдисон очень помогала подача (14 эйсов против одного), но если Кенин удавалось хорошо сыграть на приёме, у Кис возникали проблемы.

В затяжных розыгрышах она смотрелась так себе, а потому россиянка со своей любовью к комбинациям и темпу наверняка сможет себя проявить. Лишь бы не подвёл приём. П2 за 2.70 – по вкусу, а вот вариант «Кузнецова выиграет как минимум сет» за 1.71 смотрится любопытно. Считать Кис очевидным фаворитом опасно, хотя её шансы, конечно, чуть выше.

Ставки на матч Мэдисон КисСветлана Кузнецова

Свой полуфинал россиянка провела на четыре часа раньше, уверенно разбив Эшли Барти. Кис затратила побольше сил в матче с Кенин, этот фактор тоже может сказаться. Если Кузнецова избежит провалов на приёме и сыграет на том же уровне, её шансы будут ощутимыми.

Ставка: Кузнецова выиграет как минимум сет за 1.71.

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