Мэдисон Кис – Светлана Кузнецова. Прогноз: всё в руках россиянки

18 августа в матче финала женского турнира категории Premier в Цинциннати Светлана Кузнецова сыграет с Мэдисон Кис. Букмекеры отдают явное предпочтение теннисистке из США: поставить на победу Кис можно с коэффициентом 1.47.
Анализ матча Мэдисон Кис – Светлана Кузнецова (18.08.2019)
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Кузнецова не перестаёт удивлять. В 34 года после всех травм и проблем с получением визы она выдаёт мощнейший турнир и доходит до финала в Цинциннати. И это совсем не тот случай, когда теннисистке отчаянно везёт с сеткой, внезапным вылетом фавориток или снятием соперниц.
Как раз наоборот – сетка у неё была тяжелейшая, ни одной проходной противницы. Трое из топ-10 действующего рейтинга, плюс Анастасия Севастова (12-я) и ДаянаЯстремская (35-я). Никаких квалифаев и зелёных юниорок, только элита – СлоанСтивенс, Каролина Плишкова и Эшли Барти. Между прочим, она впервые в карьере обыграла трёх представительниц топ-10.
Австралийка была невероятно мотивирована, ведь в случае выхода в финал она вернулась бы на первую строчку рейтинга. Не получилось: Светлана уже не в первый раз на турнире проспала дебют и начала со счёта 0:2, однако в дальнейшем показывала убойный теннис и забрала восемь геймов подряд.
На том отрезке игра россиянки выглядела практически идеально. В концовке Эшли пришла в себя и выровняла игру, но не более того (2:6, 4:6). Подача и удивительно уверенные действия Кузнецовой в розыгрышах стали для Барти смертельными. Достаточно сказать, что за всё время она выиграла на приёме всего 11 очков (четыре из которых – в первом гейме).
Меньше всего после такого хочется перехваливать нашу спортсменку, но если она продолжит вести игру при столь низком проценте брака, шансы на титул станут весомыми. У Светланы 12 ударов навылет при 13 невынужденных ошибках. У Барти, для сравнения, это соотношение в два раза хуже – 13 к 27.
Кое-какое преимущество в финале у россиянки будет. Свой полуфинал она провела на четыре часа раньше, а при столь плотном графике (играть приходится каждый день) этот фактор может оказаться ключевым. С Барти Кузнецова двигалась здорово, так что по ощущениям проблемам с «физикой» взяться особенно некуда.
Кроме того, полуфинал с участием Кис получился несколько плотнее. Там чудом обошлось без тай-брейка, в каждом из сетов всё решал поздний брейк (7:5, 6:4). Мэдисон очень помогала подача (14 эйсов против одного), но если Кенин удавалось хорошо сыграть на приёме, у Кис возникали проблемы.
В затяжных розыгрышах она смотрелась так себе, а потому россиянка со своей любовью к комбинациям и темпу наверняка сможет себя проявить. Лишь бы не подвёл приём. П2 за 2.70 – по вкусу, а вот вариант «Кузнецова выиграет как минимум сет» за 1.71 смотрится любопытно. Считать Кис очевидным фаворитом опасно, хотя её шансы, конечно, чуть выше.
Ставки на матч Мэдисон Кис – Светлана Кузнецова
Свой полуфинал россиянка провела на четыре часа раньше, уверенно разбив Эшли Барти. Кис затратила побольше сил в матче с Кенин, этот фактор тоже может сказаться. Если Кузнецова избежит провалов на приёме и сыграет на том же уровне, её шансы будут ощутимыми.
Ставка: Кузнецова выиграет как минимум сет за 1.71.
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