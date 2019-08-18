Томас Фаббьяно – Андрей Рублёв. Прогноз: россиянин уверенно победит

19 августа в матче первого круга мужского турнира категории ATP250 в Уинстон-Сейлеме Томас Фаббьяно сыграет с Андреем Рублёвым. Букмекеры отдают явное предпочтение Рублёву: поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34.

Анализ матча Томас Фаббьяно – Андрей Рублёв (19.08.2019)

Рублёв постепенно приходит в себя после череды травм и проблем со здоровьем. Он дошёл до финала грунтового турнира в Гамбурге, высадив по пути Кристьяна Гарина и Доминика Тима. Да и в решающем матче выглядел достойно, Николоз Басилашвили вырвал титул только в третьей партии.



После этого у россиянина было двое суток на отдых, перелёт из Германии в США и переход с грунта на хард. Неудивительно, что турнир в Вашингтоне закончился для него в первом же раунде. Скромный Петер Гоёвчик забрал два тай-брейка и прошёл дальше (7:6, 4:6, 7:6).



Зато удалось отыграться на «Мастерсе» в Цинциннати. Андрей привык к быстрому покрытию, проскочил квалификацию, вернул должок Басилашвили (тоже в трёх сетах), а затем отправил домой Стэна Вавринку и Роджера Федерера. Причём швейцарцы ни в одной из партий не взяли больше четырёх геймов.

Неслучайно Федерер после игры похвалил Рублёва, заметив, что не ждал от него такого смелого тенниса при низком проценте брака. На четвертьфинал с Медведевым эмоций уже не хватило(2:6, 3:6), однако и без того турнир получился замечательным. С такой игрой вполне реально вернуться в топ-50 в ближайшие месяцы.



В Уинстон-Сейлеме соперники будут попроще. Начинать предстоит с Томаса Фаббьяно. Низкорослый итальянец идёт в рейтинге 89-м и никогда не отличался любовью к быстрым покрытиям. Недаром после Уимблдона он играл исключительно на грунте. Правда, не слишком успешно.



В Кицбюэле и Умаге всё заканчивалось в первом же круге на весьма скромных оппонентах, а в Гштааде удалось победить Сандро Эра и Лоренцо Сонего. Почти три недели 30-летний теннисист отдыхал, так что ожидать от него успехов на харде трудно. Игровой ритм потерян, а на быстром покрытии он не выступал аж с марта.

В общем, россиянин определённо будет фаворитом. У него было 2,5 суток на отдых и перезарядку батарей – для 21 года это вполне нормальный срок, привыкать к новому покрытию не придётся. Мы бы выбирали между П2 в двух сетах за 1.92 и П2 с форой «-4 гейма» за 2.01.

Ставки на матч Томас Фаббьяно – Андрей Рублёв

Рублёв набрал хороший ход, изрядно пошумев на «Мастерсе» в Цинциннати. Низкорослый итальянец Томас Фаббьяно идёт в рейтинге 89-м и никогда не отличался любовью к быстрым покрытиям. Если россиянин сыграет на том же уровне, то уверенно пройдёт дальше.



Ставка: победа Рублёва с форой «-4» гейма за 2.01.