PSG.LGD – Virtus.pro, Vici Gaming – TNC. Прогнозы на The International 2019

Завтра утром стартует первый день плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего запланировано шесть матчей, однако сразу четыре из них – серии до одной победы, характер которых на подобных турнирах предсказать практически невозможно.

А вот перед играми фаворитов в верхней сетке можно отследить ряд интересных тенедеций. Откроет турнир российская команда Virtus.pro матчем с хозяевами турнира PSG.LGD, которые букмекерам кажутся фаворитами (1.42 против 2.65). Во второй серии «Фонбет» также отдает предпочтение коллективу из Китая: 1.38 на Vici Gaming и 2.80 на TNC.

Прогноз на матч PSG.LGD – Virtus.pro, 20 августа 2019

Фавориты турнира подошли к первому матчу плей-офф совсем по-разному. Если китайская команда ярко провела групповой этап и смогла занять первое место, Virtus.pro в первые четыре дня испытали ряд серьезных проблем и лишь в последний момент смогли подняться на четвертое место группы B.

Примечательна и статистика противостояния команд на чемпионатах мира. В прошлом году PSG.LGD и Virtus.pro также встречались в первом же раунде плей-офф, и тогда сильнее оказались китайцы – а в 2017 на той же стадии победу праздновали уже VP. Оба матча, как и большинство противостояний на этой стадии, завершились со счетом 2:0.



Лишь одна команда любит играть долго – речь о Virtus.pro, которые на протяжении в группового этапа действовали довольно осторожно, в то время как PSG.LGD проявляли агрессию намного чаще. Однако российская команда постарается удивить и будет действовать от агрессии, не рискуя затягивать матч в позднюю стадию.

Ставки на матч PSG.LGD – Virtus.pro

Предсказать победителя довольно трудно, но история противостояния и характер грядущего матча указывает, что победитель первого сета с большой долей вероятности сможет довести дело до победы. При этом в первой игре соперники попробуют удивить друг друга ранними перемещениями и быстро определят победителя.



Ставка №1: количество карт – 2 (коэфф. 1.70)



Ставка №2: длительность первой карты менее 42.5 минут (коэфф. 1.71)

Прогноз на матч Vici Gaming – TNC, 20 августа 2019

Второй фаворит шанхайской публики также выглядит фаворитом – причем безоговорочным. Vici Gaming провели групповую стадию The International 2019 довольно ярко и уверенно. Да, после пяти проигранных карт могут появиться вопросы, однако они будут связаны скорее с отдельными ошибками, нежели с общим уровнем игры.

Коллектив из Филиппин смог за счет своего уникального стиля опередить основных конкурентов The Alliance и Mineski, а провал фаворитов Team Liquid позволил TNC занять место в топ-4. Конечно, совсем лишними в верхней сетке азиатов назвать нельзя, но перспективы в завтрашней игре у TNC довольно скромные.



Vici Gaming – однозначный претендент на уверенную победу. Команда выше в мировом рейтинге прошедшего сезона, лучше провела групповой этап The International 2019 и даже в личных встречах выглядят ярче. К тому же за «вичи» домашняя публика стадиона в Шанхае, которая еще не простила игроку TNC Карло Kuku Паладу глупую расистскую шутку – филиппинцы окажутся под двойным давлением.

Если китайская команда точно знает, как довести дело до победы, то по ходу матча могут возникнуть проблемы. TNC – крайне агрессивная команда, которая любит проводить результативные тимфайты и не стесняется разменивать своих героев.

Ставки на матч Vici Gaming – TNC

Vici должны уверенно брать обе карты и готовиться к следующему сопернику – к этому обязывает статус главного фаворита матча. Однако характер игры будет ярким и должен понравиться болельщикам: большое количество убийств и продолжительность матча прилагается.



Ставка №1: счет 2:0 в пользу Vici Gaming (коэфф. 2.20)



Ставка №2: общее количество убийств на второй карте более 52.5 (коэфф. 1.90)