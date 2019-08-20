«Динамо Загреб» — «Русенборг». Прогноз: «Максимир» поможет хозяевам победить

«Русенборг» пришёл в себя после кошмарного старта сезона, но в Хорватии вряд ли удивит.

21 августа в Загребе на стадионе «Максимир» местное «Динамо» сыграет с «Русенборгом» в первом матче заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу хорватского клуба можно с коэффициентом 1.66.

Анализ матча «Динамо З» — «Русенборг» (21.08.2019)

«Русенборг» — действующий чемпион Норвегии, однако старт нынешнего сезона у него категорически не задался. После 18 туров (скандинавы играют по системе «весна-осень») клуб отстаёт от первой тройки на пять очков, а от лидирующего «Мольде» и вовсе на 10.

Причём в последнее время дела пошли на поправку, потому что изначально было ещё хуже. Достаточно сказать, что в первых восьми турах «Русенборг» одержал одну-единственную победу, да и то со счётом 1:0. Дальше результаты худо-бедно пошли вверх, на внутренней арене поражений нет с июня.

Зато по квалификации Лиги чемпионов викинги движутся крайне ловко – позади остались уже три клуба. В первом раунде уничтожили «Линфилд» из Северной Ирландии (2:0, 4:0), во втором дожали БАТЭ (1:2, 2:0), а в третьем спокойно отправили домой «Марибор» (3:1, 3:1).

«Троллей» нельзя назвать сильным соперником, но постепенно они идут на поправку, да и наказывать за недооценку умеют. А самое главное – попадание в групповой этап Лиги чемпионов точно спасёт для них нынешний сезон. Даже если в чемпионате страны наверстать упущенное не удастся.

«Динамо», естественно, справедливо считается фаворитом пары у букмекеров. Хорваты начали путь в квалификации со второго раунда. Особых проблем не возникло, благо что соперники попадались скромные: грузинский «Сабуртало» (2:0, 3:0) и «Ференцварош» из Венгрии (1:1, 4:0).

Во внутреннем первенстве дела идут как надо: 13 очков в пяти турах, первое место в таблице и разница мячей 11:2. Времени на отдых имелось предостаточно, ведь предыдущий матч был сыгран ещё 16 августа. Плюс поддержка стадиона «Максимир», а на своём поле клуб из Загреба, как правило, хорош.

Шансы хозяев заметно выше, но скромный коэффициент на лобовую победу вынуждает выкручиваться. Основных варианта три – П1 с форой «-1» за 2.13, П1 всухую за 2.75 и П1 + ТМ 3,5 мяча за 2.25. Каждый хорош по-своему и оценён неплохим коэффициентом.

У «Русенборга» есть проблемы с атакой, но и «Динамо» наверняка постарается сыграть строже: на кону большие деньги, а пропускать на своём поле опасно. По той же причине стоит изучить вариант «Русенборг» не забьёт за 2.24.

Ставки на матч «Динамо З» — «Русенборг»

«Динамо», естественно, справедливо идёт фаворитом пары у букмекеров. У «Русенборга» есть проблемы с атакой, а «Динамо» наверняка постарается сыграть строже: на кону большие деньги, а пропускать на своём поле опасно. Скорее всего, соперники будут играть с оглядкой на свои ворота.

Ставка №1: «Русенборг» не забьёт за 2.24.

Ставка №2: победа «Динамо» Зс форой «-1» за 2.13.