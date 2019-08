Secret – Evil Geniuses, Virtus.pro – RNG. Прогнозы на The International 2019

Завтра в Шанхае продолжится плей-офф The International – главного турнира по Dota 2. В целом исход матча верхней сетки между Team Secret и лучшей команды Америки Evil Geniuses не вызывает сомнения (букмекеры дают на проход первых 1.32 против 3.10), но даже в этом противостоянии можно найти несколько интересных деталей.



Для российских зрителей же центральным станет матч на вылет между нашими парнями из Virtus.pro и китайской Royal Never Give Up. На победу VP «Фонбет» предлагает поставить с коэффициентом 1.4, на хозяев чемпионата – 3.05.

Прогноз на матч Team Secret – Evil Geniuses, 20 августа 2019

В преддверии старта плей-офф безусловным фаворитом кажутся Team Secret. Лидер мирового сезона здорово начал The International, на групповом этапе уступив лишь хозяевам турнира PSG.LGD – хотя борьба за номинальное первенство, кажется, не так сильно интересовало команду Клемента Puppey Иванова.

В этом, пожалуй, кроется главная проблема Team Secret. Эстонский саппорт, безусловно, опытный, но вместе с тем ужасно самоуверенный капитан. Сейчас перед ним разобранный лидер Северной Америки, гегемония которого при низком уровне конкуренции в регионе и слабых результатах на международной арене кажется уже не такой статусной. И вы думаете, что «секретные» подготовятся к такому сопернику на сто процентов?



Разумеется, сомневаться в выходе Team Secret в полуфинал все равно не стоит – но вряд ли европейский гранд выиграет легко. Мы увидим и экспериментальные пики, и нестандартные действия по ходу игры. Возможно, «секретные» даже не будут раскрывать в матче с Evil Geniuses свои самые серьезные заготовки и попытаются обойтись малой кровью. На The International 2019 это всегда оборачивается проблемами.

Ставки на матч Secret – EG

Team Secret привыкли недооценивать соперников и часто страдают из-за этого – на чистую победу в завтрашнем противостоянии поклонникам европейской команды надеяться точно не стоит. Все игры будут долгими и с большим количеством убийств: счастье, если команде все же удастся одолеть EG хотя бы в трех сетах.



Ставка №1: тотал карт больше 2,5 (коэфф. 2.02)



Ставка №2: длительность первой карты больше 38,5 минут (коэфф. 1.71)

Прогноз на матч Virtus.pro – RNG, 21 августа 2019

В российскую команду, напротив, верят уже не так сильно. Аналитики предсказывают VP большие проблемы, хотя не сомневаются, что в конечном итоге российская команда таки шагнет дальше. Royal Never Give Up командой, которая способна попасть в топ-8 The International, точно не выглядит.

С эти трудно спорить – Virtus.pro проиграли семь игр подряд на групповом этапе, а матч-открытие против PSG.LGD обернулся разгромом. Но вместе с тем сложно не отметить, что уровень игры команды после выходного дня вырос: да, команда проиграла одному из фаворитов, но теперь с большей вероятностью претендуент на высокие места.



По крайней мере, такую команду как RNG, Virtus.pro даже в своем худшем состоянии должны обыгрывать достаточно уверенно. Сегодня китайцы смогли пройти дальше лишь из-за грубой ошибки соперника, да и на групповом этапе показались слабее Virtus.pro (пусть та встреча и завершилась со счетом 1:1).

Ставки на матч Virtus.pro – RNG

Российская команда будет играть безошибочно и быстро победит. Слишком велика разница в классе, и в матче за вылет с чемпионата мира Royal Never Give Up не поможет ни домашняя публика, ни сюрпризы в драфтах и стратегии, ни видимая слабость Virtus.pro.

Ставка №1: тотал карт меньше 2,5 (коэфф. 2.20)



Ставка №2: общее количество убийств на второй карте менее 52.5 (коэфф. 1.77)