«Астон Вилла» — «Эвертон». Прогноз: «львы» не наступят на любимые грабли

23 августа на стадионе «Вилла Парк» в матче третьего тура АПЛ «Астон Вилла» встретится с «Эвертоном». Букмекеры считают фаворитом гостей и предлагают поставить на победу «ирисок» за 2.26. Виктория «львов» доступна за коэффициент 3.26. Если говорить о результативности, то здесь аналитики склоняются к верховому матчу и дают 1.78 на тотал больше 2,5.

Прогноз матча «Астон Вилла» — «Эвертон» (23.08.2019)

По итогам двух туров АПЛ «Астон Вилла» является одной из четырёх команд лиги, которая имеет обидный ноль в графе набранных очков. Первые поединки после возвращения в элитный дивизион практически для любой команды получаются трудными, но «львы» ещё и сами помогают противникам делать разницу на табло. У Дина Смита достаточно ресурсов для исправления ситуации, однако руководство не станет терпеть неудачи весь сезон.



«Эвертон» добился того, с чем у самобытного клуба частенько возникали проблемы в прошлом. «Ириски» неплохо стартовали и с оптимизмом смотрят в будущее. Если учесть проблемы «Челси», то в топ-6 АПЛ могут оказаться сразу две команды из Ливерпуля, чего уже давненько не было. Парням Марку Силвы благоволит календарь, в таких условиях необходимо брать по максимуму уже сейчас.



Основная линия букмекеров на предстоящий поединок логична. «Эвертон» сильнее, талантливее, мастеровитее и опытнее, поэтому фаворитский статус гостей обоснован. Впрочем, «Астон Вилла» выступает на своём поле, а в Англии даже заштатный аутсайдер способен на чудеса при поддержке фанатов.



Можно ли назвать потенциальную домашнюю победу «львов» в ближайшем поединке сенсацией? Разумеется, нет. Встреча пойдёт на три результата, и брать даже фору «0» на одну из команд рискованно и неоправданно.



Конечно, «Эвертон» вряд ли проиграет, если учесть увиденное в стартовых турах, но «Астон Вилла» обязательно будет прибавлять и набирать очки на своём поле. Если предложение экспертов о потенциальном победителе достаточно адекватное, то котировки на общую результативность несколько удивляют. Тотал меньше 2,5 за коэффициент 2.15 похож на подарок, которым мы обязаны воспользоваться.

Да, на настоящий момент результаты соперников по количеству голов в их матчах выглядят диаметрально противоположными. «Львы» выдали 1:3 и 1:2 с «Тоттенхэм Хотспур» и «Борнмутом», а у «ирисок» были 0:0 с «Кристал Пэлас» и 1:0 с «Уотфордом». У Марку Силвы полный порядок в обороне, поэтому кавалерийские наскоки «Астон Вилли» во главе с молодым Джеком Грилишем вряд ли доставят гостям серьёзные неприятности.



За «баранку» в графе набранные очки парни Дина Смита могут винить только себя. Глупейшие привозы в обоих матчах не позволили «Астон Вилле» зацепиться хоть за какой-то положительный результат. «Львы» обязательно учтут горький опыт, и в этот раз сыграют куда осторожнее. Третий раз подряд Грилиш и компания не наступят на одни и те же грабли, каждый гол командам придётся вымучивать.

Ставка на матч «Астон Вилла» — «Эвертон»

На первом месте для «Астон Виллы» сейчас надёжность и аккуратность при выходе из обороны в атаку. У «Эвертона» пока в защитных построениях полный порядок, поэтому много голов ближайшем поединке ожидать не стоит. Тем удивительнее коэффициент 2.15 на тотал меньше 2,5.



Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.15.