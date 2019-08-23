«Фиорентина» — «Наполи». Прогноз: ставим на быстрый гол

24 августа в матче первого тура чемпионата Италии «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции сыграет с «Наполи». Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу неаполитанского клуба можно с коэффициентом 1.79.

Анализ матча «Фиорентина» — «Наполи» (24.08.2019)

В прошлом сезоне обе команды выступили не лучшим образом. «Наполи», хоть и финишировал в итоге на почётном втором месте, явно рассчитывал навязать «Ювентусу» хоть какое-то подобие борьбы. Ничего не вышло: интрига в чемпионской гонке умерла уже к концу первого круга.

«Фиорентина», напротив, здорово стартовала и довольно долго находилась рядышком с зоной еврокубков, а вторую часть чемпионата напрочь завалила. «Фиалки» не выигрывали в Серии А с середины февраля, выдав 14 туров без побед. А в восьми заключительных матчах они сподобились на один-единственный гол.

В итоге от зоны вылета команду отделили всего три очка. Но теперь клуб из Флоренции намерен начать новую жизнь: в межсезонье сменился владелец, подписаны контракты с Франком Рибери, Кевином-Принсом Боатенгом и одним из лидеров «Болоньи» Эриком Пульгаром. Плюс арендован Милан Бадель.

Винченко Монтелла остался на тренерском мостике, несмотря на заваленную концовку прошлого сезона. На самом деле, «Фиорентина» была не так уж ужасна, как могло бы показаться по результатам. Монтелла стремится играть красиво и владеть мячом, пройти с командой полную предсезонку для таких специалистов особенно важно.

«Фиалки» провели семь контрольных игр. И вполне могут быть довольны собой – пять побед и два поражения (от «Арсенала» и «Бенфики» на Международном кубке чемпионов). В первом официальном матче сезона они с горем пополам выбили «Монцу» из Кубка Италии. Несмотря на счёт (3:1), фавориту пришлось понервничать. «Виола» уступала вплоть до 80-й минуты.

«Наполи» тоже провернул несколько занятных трансферов – Манолас, Лосано, талантливый опорник Элмас. «Фиорентина» не сильно впечатлила в кубковом матче, однако брать П2 за 1.79 довольно опасно. Причина на поверхности – «партенопейцы» не побеждали во Флоренции с сезона-2014/15, после чего были три ничьи и поражение.

Логичнее отталкиваться от голов. Соперники атакуют лучше, чем защищаются. Они любят владеть мячом, но регулярно допускают ошибки у своих ворот. «Обе забьют» за 1.77 и ТБ 2,5 мяча за 1.85 – вполне рабочие варианты, «гол в первые 28 минут» за 1.98 – тоже неплохо. Осторожничать командам ни к чему.

Ставки на матч «Фиорентина» — «Наполи»

Обе команды хорошо провели предсезонные матчи. «Партенопейцы» не побеждали во Флоренции с сезона-2014/15, после чего были три ничьи и поражение.Соперники атакуют лучше, чем защищаются. Они любят владеть мячом, но регулярно допускают ошибки у своих ворот. Так что ждём голов.

Ставка: гол в первые 28 минут за 1.98.