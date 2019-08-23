Vici – Secret, PSG.LGD – OG. Прогнозы на The International 2019

Первенство мира по Dota 2 в Шанхае подходит к концу. Уже сейчас в рамках турнира остается лишь пять команд, две из которых покинут The International по итогам завтрашнего игрового дня. При этом победителю первого матча придется играть еще раз – таковы реалии нижней сетки, и потому Team Liquid готовится к двух возможным соперникам.



Их шансы, кстати, примерно равны. На победу Team Secret букмекеры дают коэффициент 1.80, на проход хозяев турнира Vici Gaming – 1.90. Второй матч дня определит первого финалиста турнира TI9, при этом тут «Фонбет» считает явным фаворитом команду из Китая (1.65 на PSG.LGD против 2.10 на OG).

Прогноз на матч Vici Gaming – Secret, 24 августа 2019

В первом матче дня сыграют Team Secret будут пытаться выбить из турнира Vici Gaming, одну из двух сильнейших команд Поднебесной. Даже удивительно, что букмекеры ставят эти коллективы настолько близко – слишком уж неуверенной казалась игра европейского гранда на данном турнире.



Если на групповой стадии «секретные» подтверждали статус лидера мирового сезона, то в матчах плей-офф у пятёрки Клемента Puppey Иванова возникли серьёзные проблемы. В первой же игре команда уступила Evil Geniuses, которая к настоящему моменту турнир уже покинула. В нижней сетке Secret удалось одержать две победы над не самыми сильными коллективами – и даже в этих сериях к игре европейского гранда оставались вопросы.

Vici Gaming, напротив, провели два ярких матча. Даже вчерашнее поражение в китайском дерби демонстрировало скорее превосходство PSG.LGD над остальными участниками The International. Vici Gaming показали классную игру, чем заслужили одобрение специалистов – многие считают, что это основной претендент на второе место в финале.



Говоря о характере завтрашней игры, стоит отметить, что оба коллектива матчи плей-офф проводят крайне быстро, ориентируясь на способности своих персонажей в середине гейма. Продолжительность некоторых матчей скорее можно связать с особенностями соперников, чем со стратегиями самих команд.

Ставки на матч VG – Team Secret

Vici Gaming выглядят фаворитом не только матча, но и всего турнира – хотя никакая победа на такой стадии The International лёгкой быть не может. Скорее всего, все игры между Secret и VG протекут в быстрой манере, но при равных коэффициентах ставку лучше сделать на вторую карту, поскольку в начале серии команды еще могут присматриваться друг к другу.



Ставка №1: победа Vici Gaming (коэфф. 1.80)



Ставка №2: длительность второй карты меньше 42,2 минут (коэфф. 1.92)

Прогноз на матч PSG.LGD – OG, 24 августа 2019

За два дня до конца The International 2019 лучшая команда Китая удерживает звание главного претендента на чемпионство. В такую красивую историю тысячи зрителей шанхайской «Мерседес-Бенц Арена» поверить готовы – пусть даже для этого придется оказать определённое давление на западных любимчиков.

Впрочем, действующий чемпион тоже показывает очень крутую игру и готов поспорить и с грозной китайской пятеркой, и со всем стадионом. Серия за выход в финал точно будет обоюдоострой и фантастической как по напряжению, так и по внутриигровому наполнению.



Все десять игроков способны продемонстрировать высокий уровень и яркую индивидуальную игру, но большого количества убийств ждать не стоит. И OG, и «ПСЖ» играют очень аккуратно, уповая больше на использование минимальной инициативы. PSG.LGD так и вовсе остается командой, которая меньше всего умирает – 16.5 смертей за игру.

Ставки на матч PSG.LGD – OG

Трудно предсказать победителя такого матча, но ни одна из команд не сможет завершить игру со счётом 2:0. При этом оба коллектива будут действовать осторожно, где PSG.LGD будут больше ориентированы на защиту в ранней части игры.



Ставка №1: количество карт больше 2,5 (коэфф. 1.78)



Ставка №2: первыми совершат 15 убийств – PSG.LGD (коэфф. 1.77)