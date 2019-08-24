Сергей Ковалёв — Энтони Ярд. Прогноз: Крашер защитит титул WBO

Вечером 24 августа на ледовой арене «Трактор» в Челябинске 36-летний россиянин Сергей Ковалёв проведёт обязательную защиту принадлежащего ему мирового титула WBO в полутяжёлом весе в бою с официальным претендентом – 28-летним Энтони Ярдом. Букмекеры склоняются к победе Ковалёва: поставить на его успех можно с коэффициентом 1.44.
Анализ боя Сергей Ковалёв — Энтони Ярд (24.08.2019)
24 августа в Челябинск приезжает большой бокс. Местный герой Сергей Ковалёв, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, впервые выступит в родном городе. Соперником Крашера станет грозный молодой нокаутёр из Великобритании Энтони Ярд, держащий чистый рекорд (18 побед в 18 боях).
Это будет первая защита титула для Ковалёва, в этом году вернувшего себе пояс в реванше с Элейдером Альваресом. Для Сергея Ковалёва ремень WBO — особенный. Его россиянин выигрывал уже трижды и именно с него начался чемпионский путь Крашера когда-то. Всего он владел тремя из четырёх основных титулов, а WBO был первым в этой череде побед.
У россиянина за плечами долгая и великая карьера, в которой хватает больших побед и обидных поражений. Уже несколько раз по собственным заверениям Ковалёв был близок к уходу из профессионального бокса.
Однако Крашер всё ещё в деле и сегодня как никогда готов доказывать свою состоятельность. В конце концов, именно опыт наряду с мастерством должен определить исход сегодняшнего боя.
Энтони Ярд опасен своим тяжёлым ударом, но в послужном списке претендента практически нет значимых побед. Сходу залететь в высшую лигу бокса (как сказал Андрэ Уорд) не так просто. Потому сегодняшний бой для Ярда — экзамен. Самый главный в его пока что недолгой карьере.
Багаж, новый тренер, полностью изменившиеся взгляды на жизнь и спорт — всё это, по идее, должно помочь Ковалёву защитить титул чемпиона. Сегодняшний Крашер может не только крепко приложиться по сопернику, но и способен все 12 раундов терпеливо и в одном темпе боксировать в стиле любительской школы, переигрывая соперника на технике. Именно так будет и сегодня.
Ставки на бой Сергей Ковалёв — Энтони Ярд
Ковалёв выиграет решением судей по итогам 12 раундов. Опыт, любительская школа и родные стены помогут Сергею одержать столь важную победу.
Ставка: победа Ковалева по очкам за 4.54.
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