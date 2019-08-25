Серена Уильямс – Мария Шарапова. Прогноз: сестра опять победит Машу

26 августа в матче первого круга женского одиночного разряда US Open Серена Уильямс сыграет с Марией Шараповой. Букмекеры отдают явное предпочтение американской теннисистке: поставить на победу Уильямс можно с коэффициентом 1.26.

Естественно, это центральная игра первого круга в женском одиночном разряде. Скорее всего, очная встреча на самом старте турнира была единственной возможностью увидеть очередную серию эпического противостояния, потому что обе теннисистки сейчас далеки от оптимальных кондиций.

Шарапова постоянно испытывает проблемы со здоровьем и крайне нестабильно подаёт, что на быстром покрытии против мощной Уильямс по умолчанию означает проблемы. Она снялась в первом круге Уимблдона из-за травмы и пропустила больше месяца. Вернулась уже в Торонто.

Провальными последующие игры Марии назвать нельзя, но и ничего особенного она не показала. В Канаде уступила крепкой Анетт Контавейт в трёх партиях, а в Цинциннати дошла до второго круга: одолела Элисон Риске и уступила Эшли Барти. Надо отметить, что оба поражения получились похожими.

В каждом случае россиянка сильно проводила дебют, а затем сдавала. У Контавейт даже взяла первый сет, а с Барти этот отрезок получился более или менее равным. Но дальше процент брака рос, подача помогала всё реже. И в конечном счёте следовало справедливое поражение. Видимо, на полтора-два часа плотной игры её сейчас не хватает.

С Уильямс всё проще. Американке уже 37 лет, после декрета она ощутимо сбавила в движении, но всё равно осталась на околотоповом уровне. Его хватало, например, на выходы в финал Уимблдона и крупного турнира в Торонто. Проблема только одна – травма спины, из-за которой Серена не смогла закончить решающий матч в Канаде.

Теперь физическая форма младшей сестры (и без того неидеальная по естественным причинам) вызывает вопросы. Даже если спина зажила и не напоминает о себе, вынужденный простой скомкал подготовку к US Open. А этот турнир имеет для Уильямс колоссальное значение.

Тем не менее по качеству тенниса американка сейчас заметно сильнее, да и с мотивацией у неё полный порядок, так что котировки букмекеров выглядят справедливо. Шарапова не побеждала заклятую соперницу с 2004 года и сейчас явно находится не на пике формы.

Если Серена полностью оправилась от болевых ощущений и готова сыграть на своём уровне, она пройдёт дальше. П1 в двух сетах за 1.80 – вариант попроще, П1 с форой «-4,5» гейма за двойку — посмелее.

Ставки на матч Серена Уильямс – Мария Шарапова

Шарапова постоянно испытывает проблемы со здоровьем и крайне нестабильно подаёт, что на быстром покрытии против мощной Уильямс по умолчанию означает проблемы. Мария не побеждала заклятую соперницу с 2004 года и сейчас явно находится не на пике формы. Если Серена полностью оправилась от болевых ощущений, она пройдёт дальше.

Ставка: победа Уильямс с форой «-4,5 гейма» за 2.00.