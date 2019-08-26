Букмекеры используют эмоции игроков для получения дополнительной прибыли

Букмекерский бизнес существует уже множество десятилетий, и на постоянной основе в мире появляются энтузиасты, пытающиеся предложить свой способ по разорению контор. Специальные программы, аналитика, мнение экспертов – за прошедшие годы испробована масса вариантов, но сфера ставок на спорт всё равно процветает и наращивает свою финансовую мощь.

Ключевой составляющей, приносящей букмекерам прибыль, является маржа. Под термином маржа подразумевается процент, который закладывается аналитиками соответствующих организаций в коэффициенты. В отдельно взятом событии конторы могут понести убытки, однако на дистанции прибыль никуда не денется.

Приведём простой пример для тех, кто пока ещё не разбирается в этой сфере. Представим, что по мнению специалистов, в теннисном матче Федерер – Надаль шансы обоих спортсменов на победу составляют 50%. В идеальном мире без маржи коэффициент на викторию каждого составлял бы 2.0, но на деле большинство букмекерских контор выставит линию от 1.85 до 1.97. Что это означает?

Допустим, Вася поставил 1000 рублей на Федерера за 1.95, а Петя аналогичную сумму на Надаля за те же 1.95. Общий объём ставок составляет 2000 рублей, но по итогам матча букмекерская контора выплатит одному из игроков 1950 рублей (1000*1.95), а 50 рублей оставит у себя.

Однако, букмекеры пошли ещё дальше в своей деятельности и стали использовать эмоциональную составляющую при выборе и анализе котировок. В начале каждого семестра канадский профессор Брайан Соеббинг, специализирующийся на финансовом менеджменте в спорте, спрашивает студентов, сколько из них регулярно ставит на местную команду «Эдмонтон Ойлерз», независимо от того, является ли указанный клуб фаворитом в каждом конкретном матче.На заданный вопрос большинство подняло руку.

Затем, Брайан спросил сколько из студентов всегда или в большинстве случаев делает ставку против команды, за которую они болеют. Утвердительно ответило ещё несколько человек. Логика второй группы очевидна: либо приятный сердцу клуб одержит победу, либо ставка принесёт определённую прибыль. Брайан Соеббинг утверждает, что букмекеры не только знают о представленных выше мотивах, но и умело пользуются данной информацией для извлечения прибыли.

Брайан и его коллеги из Университета Западной Вирджинии и Университета Южной Дании проанализировали разброс очков и результаты ставок за три десятилетия игр NBA и обнаружили, что букмекерские конторы повышают размер форы в пользу популярных домашних команд.

Когда аналитики выставляют гандикап, то учитывается вся необходимая информация – потенциал соперников, сведения о травмированных, место проведения матча и многое другое. Соеббинг обнаружил, что свою лепту в итоговые коэффициенты и фору вносит популярность клубов. По словам Брайана, ранее предполагалось, что букмекеры пытаются сбалансировать объём ставок на отдельные игры, чтобы заработать определенную прибыль независимо от результата. Однако оказалось, что это не является обязательным критерием для контор.

Исследовательская группа использовала две переменных для измерения популярности: разницу в процентах от количества мест на каждой арене, заполненных в предыдущем сезоне для конкурирующих команд, и разницу в количестве голосов, отданных фанатами каждого клуба НБА при выборе участников матчей всех звёзд.

Затем исследователи сопоставили статистические данные с более чем 33 тысячами игр регулярного сезона NBA, проведёнными в период с 1981 по 2012 годы. Соеббинг обнаружил, что букмекеры увеличивали фору на хозяев на дополнительные 1,3 балла за каждый процент разницы посещаемости в пользу домашней команды по сравнению с гостевой. Кроме того, букмекеры корректировали гандикап ещё на 0,2 пункта за каждый процент разницы в количестве голосующих болельщиков того или иного клуба в различных номинациях звёздного уик-энда NBA.

Брайан объяснил, что букмекерские конторы осознанно занижают коэффициенты на самые популярные клубы. По мнению Соеббинга, большой поток ставок на команды с огромной фанатской базой заставляет экспертов вносить изменения в свои котировки. Специалисты изначально готовы к повышенной активности игроков, поэтому данными действиями БК либо снижают потенциальные убытки, либо повышают собственную прибыль.

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