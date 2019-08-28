Погба пора уходить из «МЮ». «Реал» или «Ювентус»? Решит жадность Райолы

Летом 2016 года «Манчестер Юнайтед» приобрёл у «Ювентуса» Поля Погба за сумасшедшие по тому времени € 105 млн, а с самим французом был заключён контракт сроком на пять лет. О потраченных средствах и последующем взрыве трансферного рынка можно спорить долго, но наиболее досадным для фанатов «красных дьяволов» является тот факт, что талантливый полузащитник ранее достался «старой синьоре» совершенно бесплатно.

Если в национальной команде у Погба полный порядок и с собственными выступлениями, и с трофеями, то в нынешнем клубе на Поля обрушивается чудовищный шквал критики. Француза обвиняют чуть ли не в каждом поражении «Манчестер Юнайтед», хотя в составе «красных дьяволов» вряд ли найдётся более талантливый и разносторонний исполнитель.

Вокруг Погба всегда множество слухов о возможной смене клубной прописки, а мимо таких новостей никогда не проходят букмекеры. В БК «Фонбет» доступна пара вариантов, связанных с потенциальным трансфером француза до 2-ого сентября текущего года. Поставить на переход Поля в мадридский «Реал» можно за 9.0, а возвращение в «Ювентус» оценено аналитиками коэффициентом 10.0.

В нынешнее трансферное окно вариант со «сливочными» наверняка отпадает по финансовым соображениям. Согласно порталу transfermarkt, «Реал» купил игроков на € 305,5 млн, а продал на € 115 млн. «Манчестер Юнайтед» ни при каких обстоятельствах не согласится отпустить Погба за сумму меньшую, чем «красные дьяволы» сами заплатили за Поля, а с учётом аппетитов Мино Райолы шансов у мадридского суперклуба практически нет.

Потенциальное возвращение Погба в «Ювентус» именно по ходу текущего трансферного окна выглядит более реалистичным. Сам француз не может быть доволен бесконечной критикой от болельщиков, специалистов и диванных экспертов. «Манчестер Юнайтед» не попадает даже в топ-4 во внутреннем первенстве, а роль первого парня в команде, которая по уровню игры ближе к середнякам, чем к грандам, не удовлетворяет амбициям чемпиона мира.

В «Реале» и в «Ювентусе» Погба получает постоянное участие в Лиге чемпионов, более мастеровитых партнёров и тренера с авторитетом. Что в Мадриде, что в Турине внимание СМИ и болельщиков будет приковано к другим лидерам, Поль сможет сбросить с себя волну критики и сосредоточится на исключительно на футболе. Однако основной проблемой являются сроки.

В Англии трансферное окно на вход уже закрыто, «Манчестер Юнайтед» не станет сейчас отпускать своего лидера, иначе попадание в Лигу Европы станет для «красных дьяволов» задачей-максимум. Из представленных в букмекерских конторах вариантов самым надёжным выглядит коэффициент 1.03 на то, что Погба не перейдёт в «Реал» до 2 сентября. Потенциальная прибыль составляет жалкие 3%, с другой стороны, долго ждать не придётся.

Скорее всего, уход француза из стана «Манчестер Юнайтед» — это лишь вопрос времени. Следующим летом до истечения контракта будет оставаться лишь год, Мина Райола начнёт свои любимые игры, и руководство «красных дьяволов» окажется в безвыходном положении, когда придётся соглашаться с чужими условиями. Самому Погба остаётся пожелать усердия и реализации своего потенциала. По уровню таланта Поль обязан каждый год попадать в тройку претендентов на «Золотой мяч».

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