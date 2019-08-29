«Севилья» — «Сельта». Прогноз: Промеса нет – победы есть

30 августа на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в стартовом матче третьего тура Примеры «Севилья» примет «Сельту». Эксперты склоняются к успеху хозяев и предлагают поставить за 1.58 на победу красно-белых. Виктория «кельтов» оценена букмекерами коэффициентом 6.10. Отметим, что аналитики ожидают верховой поединок и дают скромные 1.64 на тотал больше 2,5.

Прогноз матча «Севилья» — «Сельта» (30.08.2019)

Прошедшее межсезонье вошло в историю «Севильи» сразу по двум ключевым показателям. Возможно, это покажется странным, но клуб из Андалусии впервые продал футболистов на общую сумму более € 100 млн (включая Квинси Промеса). Однако на приобретения красно-белые потратили в полтора раза больше. Фактически руководство решило строить новую команду, и даже в тренерском штабе произошли изменения.



«Севилью» теперь возглавляет Лопетеги, во многом благодаря которому Россия вышла в 1/4 финала на ЧМ-2018. Хулен провалился в «Реале», но в Андалусии на испанского наставника спрос, давление и внимание прессы значительно меньше, чем в Мадриде.

«Сельта» избежала серьёзных потрясений летом, лидеры и костяк команды (за исключением Макси Гомеса) остались на месте. «Кельты» постараются пробиться в еврокубки, и для этого им нужно успешно выступать с прямыми конкурентами.



В первом туре парни Франа Эскриба бездарно уступили «Реалу», хотя имели все шансы, чтобы зацепиться хотя бы за ничью. В дальнейшем «Сельта» исправилась и дома одолела не кого-нибудь, а «Валенсию». Календарь не пожалел «кельтов» на старте нового сезона, но выбирать соперников не приходится.



У «Севильи» оппоненты были попроще, однако красно-белые, в отличие от «Сельты», оба поединка проводили на выезде, и ближайший матч станет первой официальной домашней встречей для Хулена Лопитеги в качестве главного тренера андалусийцев. Котировки букмекеров обоснованы и предсказуемы. Хозяева идут явным фаворитом, а оборона гостей рассматривается специалистами с большим скептицизмом.



Чистая виктория «Севильи» идёт за скромный коэффициент 1.58, здесь потенциальная прибыль невелика. Зато если к победе хозяев добавить общий тотал больше 2,5, то вырисовываются уже вполне симпатичные 2.13. С атакующей мощью у красно-белых полный порядок. В распоряжении Лопетеги талантливые и мастеровитые исполнители, а горячий «Рамон Санчес Писхуан» только добавит перцу в общий созидательный котёл.



«Сельта» не из тех клубов, которые будут ставить «автобус» у своих ворот. В матче с «Реалом» парни Франа Эскриба владели мячом 59%, а в поединке с «Валенсией» 55%, притом что «кельты» вели в счёте с 15-й минуты до самого финального свистка. Борющийся за инициативу соперник – это то, что нужно нынешней «Севилье». Лопетеги умеет строить футбол на встречных курсах, опасных моментов должно хватить на всех.



История личных встреч также благоволит выбранной нами ставке. Четыре последних поединка между «Севильей» и «Сельтой» на «Рамон Санчес Писхуан» завершились следующим образом: 4:0 и три раза по 2:1. Во всех случаях, разумеется, побеждали хозяева. Для андалусийцев даже две низовых встречи являются перебором, красно-белым уже пора выдать верх и продолжить удачную серию.

Ставка на матч «Севилья» — «Сельта»

В букмекерских конторах чистая победа «Севильи» идёт за скромный коэффициент 1.58. Если добавить тотал больше 2,5, то получатся привлекательные 2.13. Четыре последних поединка между красно-белыми и «Сельтой» на «Рамон Санчес Писхуан» завершились следующим образом: 4:0 и три раза по 2:1. Во всех случаях, разумеется, побеждали хозяева. Поверим в продолжение тенденции.



Ставка: победа «Севильи» при тотале больше 2,5 за 2.13.



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