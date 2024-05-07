«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Александра Мостового на полуфинал Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 1.74.

«ПСЖ» и «Боруссия» встретятся в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Само собой, важнейшая игра для обоих клубов. Но предпочтение я тут всё же отдам парижанам, которые в своём составе имеют звёзд мирового класса.

Поражение от «Боруссии» в их первом матче (0:1) стало не первым для «ПСЖ» за последние месяцы. Ранее они также в первой встрече, только уже четвертьфинала еврокубка, уступили «Барселоне». Хотя там соперники обменялись несколькими голами – 2:3. В матче же с дортмундцами парижане ни разу не отличились. В целом пассивно сыграли подопечные Энрике, старались больше контролировать ход встречи. Но «Боруссия», как она это умеет, играла по счёту и переиграла противника, забив один мяч.

У «Боруссии» статистика последних игр не такая хорошая, как у «ПСЖ». У неё тоже есть поражение в четвертьфинале ЛЧ от «Атлетико» (1:2). Помимо этого, подопечные Терзича уступили в нескольких важнейших матчах Бундеслиги – 0:1 со «Штутгартом» и 1:4 с «Лейпцигом». Из-за этого дортмундцы немного выпали из борьбы за топ-4. Впрочем, именно из-за их победы над «ПСЖ» в первом матче пятая строчка лиги теперь тоже обеспечивает попадание в ЛЧ.

Ситуация в чемпионатах у них, конечно, очень разная. «Боруссия» не выдержала жёсткую конкуренцию на дистанции в Германии. А вот «ПСЖ» без особого сопротивление выиграл Лигу 1, испытывая некоторые проблемы только в самом начале розыгрыша. В очередной раз парижане подтвердили свой статус на родине. Осталось сделать это и в главном европейском турнире.

Да, обе команды очень серьёзно подойдут к ответному полуфиналу. Помимо прочего, у «ПСЖ» будет ещё и преимущество – он на выходных не играл в чемпионате. Но всё же главное, от чего я буду отталкиваться в своём прогнозе, – это звёздные игроки. В подобных встречах они часто выходят на первый план и приносят своей команде результат. Тут у команды Энрике есть преимущество в лице Мбаппе и Дембеле. Да, Санчо в первом матче у «Боруссии» выступил очень хорошо, но сейчас представителю Германии вряд ли удастся повторить успех, я считаю», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».