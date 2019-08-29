«Атлетик Б» — «Реал Сосьедад». Прогноз: красно-белые восстановят справедливость

30 августа в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» «Атлетик» сыграет с «Реалом Сосьедад» в матче третьего тура чемпионата Испании. Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу басков можно с коэффициентом 2.21.

Анализ матча «Атлетик Б» — «Реал Сосьедад» (30.08.2019)

Обе команды здорово начали сезон, после двух туров чемпионата Испании у них абсолютно идентичные показатели. Одна победа, одна ничья, четыре очка и разница мячей 2:1. Вполне возможно, что в пятницу кто-то из них потерпит дебютное поражение.

«Атлетик» на своём поле уже успел хлопнуть «Барселону» (1:0). Каталонцы много владели мячом, но никакой остроты это не приносило, а озарений в отсутствии Лионеля Месси от игроков атаки действующего чемпиона так и не случилось. Ничья была бы более справедливым исходом, однако нестареющий Ариц Адурис имел на этот счёт иное мнение.

Во втором туре баски сыграли вничью на выезде с «Хетафе» (1:1). Несмотря на два ранних гола, тот матч получился крайне скучным. Опасные моменты практически не возникали, мяч подолгу застревал в середине поля, а количество брака было высоким. Итоговый результат более чем справедлив – на победу никто не наиграл.

А вот «Реал Сосьедад» на старте турнира явно перебрал очков. В матче с «Валенсией» (1:1) он выглядел слабо и должен был пропустить никак не меньше трёх-четырёх мячей. Но «летучие мыши» умудрились растранжирить уйму моментов, не попали в пустой угол и не забили пенальти при счёте 1:0. Бело-голубые дождались своего шанса и утащили ничью на 101-й минуте.

Во втором туре они едва не потеряли очки во встрече с «Мальоркой» (1:0). Ощутимое территориальное преимущество долгое время не приносило плодов. Больше того, по количеству остроты новичок Примеры смотрелся даже предпочтительнее. Но на 83-й минуте забил Мартин Эдегор.

Подопечные Иманола Альгуасиля вновь обманули судьбу, однако долго так продолжаться не может. За два поединка они проиграли 5:11 по ударам в створ, но умудрились набрать четыре очка. У «Атлетика» с защитой полный порядок, да и родной стадион добавит сил. Шансы хозяев ощутимо выше.

Раз уж гости испытывают проблемы с атакой, здорово смотрится вариант «Реал Сосьедад» не забьёт за 2.30, П1 за 2.21 – тоже нормально. Вариант попроще – 1Х + ТМ 3,5 мяча за 1.65. Предпосылок для результативной игры немного, а по качеству игры хозяева смотрятся веселее.

Ставки на матч «Атлетик Б» — «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» на старте турнира явно перебрал очков, за два поединка проиграв 5:11 по ударам в створ. У «Атлетика» с защитой полный порядок, да и родной стадион добавит сил. Шансы хозяев ощутимо выше, проверим П1 за 2.21.

Ставка №1: «Реал Сосьедад» не забьёт за 2.30.

Ставка №2: победа «Атлетика» за 2.21.