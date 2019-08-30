«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: «святые» остановят «дьяволов»

31 августа на стадионе «Сент-Мэри» в стартовом матче четвёртого тура АПЛ «Саутгемптон» встретится «Манчестер Юнайтед». Эксперты продолжают верить в «красных дьяволов» и предлагают поставить на чистую победу гостей за 2.13. Виктория «святых» оценивается букмекерами коэффициентом 3.84.

Прогноз матча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» (31.08.2019)

После неудачного начала нового сезона «Саутгемптон» смог добыть первую победу, оставив «Уотфорд» в одиночестве на дне турнирной таблице. С точки зрения игры никаких фундаментальных проблем у «святых» не было.



В равном поединке с «Бёрнли» всё залетело у одной команды, а у другой ничего, такое в футболе случается. В битве с «Ливерпулем» парни Ральфа Хазенхюттля выглядели прилично, но уступили из-за разницы в исполнительском мастерстве.

«Манчестер Юнайтед» выдал многообещающий старт, обнадёжив фанатов разгромной победой над «Челси». Дальше «красные дьяволы» не смогли увезти победу из гостевого противостояния с «Вулверхэмптоном» (спасибо не забившему пенальти Погба). А в третьем туре команда Уле-Гуннара Сульшера бездарно уступила «Кристал Пэлас» на «Олд Траффорд (спасибо не забившему пенальти Рэшфорду).



«Саутгемптон» в прошлые выходные разобрался на выезде с «Брайтоном», что придаёт коллективу Ральфа Хазенхюттля дополнительную уверенность в собственных силах. В ближайшем матче букмекеры отдают предпочтение гостям, с чем автор не согласен. Если смотреть исключительно статистику, то «Манчестер Юнайтед» действительно выглядит внушительнее. «Красные дьяволы» много владеют мячом, часто бьют, но это не то, что нужно Сульшеру.



Любой тренер прекрасно осознаёт сильные и слабые стороны нынешнего «МЮ». Чтобы разобраться с самым титулованным клубом АПЛ, необходимо выманивать «красных дьяволов» на свою половину, а потом разрывать бестолковую опорную зону и оббегать на скорости 100-килограммового Магуайра. У «Саутгемптона» даже против обороны «Ливерпуля» во главе с ван Дейком получались интересные выпады, поэтому шансов у «святых» будет предостаточно.



1Х на хозяев за коэффициент 1.82 похоже на потрясающий подарок от букмекеров. В прошлом сезоне на «Сент-Мэри» ещё при Жозе Моуриньо «МЮ» отыгрался с 0:2 и сумел добыть ничью, в настоящий момент даже одно очко станет неплохим результатом для Сульшера. У «красных дьяволов» нет уверенности, тактический рисунок также вызывает вопросы, а игроки не выглядят единым коллективом, сражающимся за общую цель.



«Саутгемптон» уступает противнику только в таланте исполнителей. Поддержка трибун, боевой настрой и командное движение – по этим показателям «святые» имеют преимущество. Букмекеры осознанно занижают коэффициент на «Манчестер Юнайтед» из-за огромного количества фанатов, ставящих на грозного чемпиона прошлых лет. Сейчас «красные дьяволы» лишь на словах претендуют на топ-4, а по факту Погба и компания по уровню ближе к середнякам.

Ставка на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»

По мнению экспертов, явным фаворитом встречи между «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед» являются гости. Букмекеры слишком занизили коэффициент на «красных дьяволов», поэтому за 1.82 мы возьмём 1Х на хозяев. «Святые» показывают симпатичный футбол и не намерены при своих трибунах дарить очки команде Уле-Гуннара Сульшера.



Ставка: «Саутгемптон» не проиграет за 1.82



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