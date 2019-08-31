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В. Ломаченко — Л. Кэмпбелл, 31 августа 2019, прогноз и ставка

Ставки на бой Василий Ломаченко — Люк Кэмпбелл
Иван Ковалёв
Василий Ломаченко — Люк Кэмпбелл. Прогноз: украинец не оставит шансов судьям
Играем коэффициент 3.40.
Ставки 0

31 августа в Лондоне состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульная встреча чемпиона мира в лёгком весе по версиям WBA Super и WBO Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла. Букмекеры уверены в победе украинца: победа Ломаченко идёт за 1.06.

Анализ боя Василий Ломаченко — Люк Кэмпбелл (31.08.2019)

31 августа в Лондоне на арене O2 состоится возвращение гениального Василия Ломаченко. Чемпион в трёх весовых, а ныне обладатель двух поясов в легком дивизионе (по версиям WBO и WBA) встретится с местной надеждой, олимпийским чемпионом Люком Кэмпбеллом. Помимо трофеев Ломаченко, на кону в поединке будет также стоять ремешок от WBC.

Считается, что Кэмпбелл — явно не тот человек, которому под силу одолеть Ломаченко. Об украинце говорят, как о гении современного бокса, который с каждым боем пополняет своё великое наследие, забирая одну за другой доминирующие победы.

Сегодня Лома идёт к званию абсолютного чемпиона мира, и для этого ему, конечно, надо проходить ближайшего соперника, ведь тогда для полного набора останется вырвать себе во владение пояс IBF.
В Кэмпбелле, кажется, нет ничего, чтобы можно было рассчитывать на сенсацию сегодняшним вечером. Люк не побеждал по-настоящему сильных соперников, да и вообще считается, что он не оправдывает возложенных на него надежд по ходу карьеры. Однако это вовсе не означает, что мы с вами станем свидетелями мисматча.
В поединках с Линаресом и Педрасой мы видели, насколько тяжелее Ломаченко расправляться с более габаритными соперниками. А Кэмпбелл действительно большой — даже среди прочих легковесов, которым тот же Ломаченко всегда уступает в размерах.

Василий наверняка найдёт способ выиграть, но победа будет трудовая. Едва Кэмпбелл безвольной рухнет, как, например, Кролла не так давно, но больших шансов на победу у Люка, очевидно, нет. В Англии у местных боксёров крайне непросто забрать победу решением, но Ломаченко наверняка сумеет обозначить своё преимущество настолько явно, чтобы у судей не было шансов «подсобить» своему, и заберёт уверенное решение.

Ставки на бой Василий Ломаченко — Люк Кэмпбелл

Василий наверняка найдёт способ выиграть, но победа будет трудовая. В Англии у местных боксёров крайне непросто забрать победу решением, но Ломаченко наверняка сумеет обозначить своё преимущество настолько явно, чтобы у судей не было шансов «подсобить» своему, и заберёт уверенное решение.

Ставка: победа Ломаченко по очкам за 3.40.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: James Chance/Getty Images

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