Польша – Россия. Прогноз: наши парни разберутся с главными халявщиками ЧМ-2019

6 сентября в Китае на стадионе «Фошань Интернэшнл Спортс Арена» в матче первого тура группы I мужского чемпионата мира по баскетболу 2019 года сборная России сойдётся с национальной командой Польши. Эксперты склоняются к победе номинальных гостей и предлагают поставить на коллектив Сергея Базаревича с учётом овертайма за 1.75. Виктория бело-красных оценивается букмекерами коэффициентом 1.98. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча Польша — Россия (06.09.2019)

В противостоянии с Аргентиной команда Сергея Базаревича потерпела первое поражение на ЧМ-2019 по баскетболу, но ничего страшного не произошло. Наши парни бились до последнего, Андрей Сопин показал, что на него можно рассчитывать, да и в целом россияне не ломались, несмотря на все старания более опытного и мастеровитого соперника.

Для сохранения шансов на выход в 1/4 финала России необходимо побеждать Польшу, что вполне реально и выполнимо. Бело-красные одержали три победы без единого поражения на первом групповом этапе, но всё дело в том, что коллектив Майка Тейлора выступал в самом слабом квартете на турнире. Кот-д’Ивуар, Венесуэла и Китай – это проходимые оппоненты для любой организованной команды с исполнителями средней руки.

У Польши нет звёзд с мировым именем, наши парни могут победить, если сумеют показать качественный баскетбол. О всей силе группы А говорит следующий показатель: Россия даже без нескольких важнейших игроков считается фаворитом, по мнению букмекеров, против лучшей команды упомянутого квартета.

Эксперты предлагают поставить на победу коллектива Сергея Базаревича с учётом овертайма за 1.75, и здесь выбор очевиден. У Польши нет мастера уровня Кампаццо, а в вязком тягучем баскетболисте наши парни готовы перемолоть кого угодно. Россия демонстрирует фантастический характер, упрямство и вынуждает даже титулованных соперников совершать ошибки.

Встреча с Аргентиной послужит для нашей команды дополнительным полезным уроком, а вот у Польши сражений с оппонентами высокого уровня по ходу текущего турнира ещё не было. Свои худшие минуты Россия уже пережила, коллектив Сергея Базаревича силён с психологической точки зрения, а некоторые исполнители добавляют от матча к матчу.

Да, у бело-красных был овертайм с Китаем, однако нынешняя Россия (когда наши парни выполняют тренерскую установку) – это совершенно иной уровень с точки зрения сплочённости и подстраховки в обороне. Команда Сергея Базаревича должна доставить массу проблем лидеру оппонентов, ведь для этого есть объективные предпосылки.

Лучший в Польше и по очкам, и по подборам — Матеуш Понитка, который принадлежит клубу «Локомотив-Кубань» и выступает в Единой лиге ВТБ. Потрясающую оборону Россия даст при любом раскладе, а если наши парни ещё и в нападении смогут грамотно выводить партнёров на броски из удобных точек, то соперник останется не у дел.

Ставка на матч Польша — Россия

Сборная России идёт фаворитом в матче с Польшей, и за коэффициент 1.75 мы проверим чистую победу коллектива Сергея Базаревича. Самый результативный игрок бело-красных по очкам и подборам выступает за «Локомотив-Кубань». У соперника нет звёзд, а в баскетболе без ярких личностей наши парни своё не упустят.

Ставка: победа России с учётом овертайма за 1.75.