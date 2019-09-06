Англия – Болгария. Прогноз: пора ставить на коэффициент 21.0

7 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в матче пятого тура Группы А квалификации Евро-2020 сборная Англии примет национальную команду Болгарии. Букмекеры не сомневаются в разгроме гостей и предлагают поставить на «трёх львов» с форой «-2,5» за 1.91. Виктория коллектива Красимира Балакова оценивается экспертами коэффициентом 33.0.

Прогноз матча Англия — Болгария (07.09.2019)

Группа А является одной из самых ровных по составу её участников за небольшим исключением. Сборная Англия сразу решила показать всем оппонентам свой уровень и потенциал, уничтожая одного соперника за другим. Сначала коллектив Гарета Саутгейта разнёс Чехию со счётом 5:0, а затем на выезде убрал с пути Черногорию 5:1.

Болгары по ходу нынешнего отбора демонстрируют ужасный результат. Коллектив Красимира Балакова набрал одно очко за два матча с Косово, выдал ничью с Черногорией и уступил Чехии. Ивелин Попов делает всё для успеха своей сборной, но катастрофическая игра в обороне и общий уровень партнёров приводят к самому настоящему провалу.

Разумеется, Англия выглядит фаворитом в глазах экспертов, здесь всё понятно и очевидно. С другой стороны, несколько смущает гандикап, выставляемый на одного из грандов мирового футбола. Сборная «трёх львов» уничтожила и Чехию, и Черногорию, забивая по пять мячей, а теперь на «Уэмбли» прибывает Болгария, которая ничем не лучше упомянутых команд.

Букмекеры дают скромную фору «-2,5» на хозяев за 1.91, чем мы обязаны воспользоваться. Для разнообразия можно проверить победу Англии в первом тайме и во всём матче при общем тотале больше 2,5, но коэффициент 1.75 на данный вариант не столь аппетитный, как в первой сделанной ставке.

У Саутгейта чёткая структура игры, в которой каждый знает свой манёвр. Вероятно, англичане не показывают самый привлекательный футбол на планете, зато у «трёх львов» впервые за долгие годы стабилизировались результаты и всё в порядке с атмосферой в коллективе. Болгары некачественно действуют на своей половине поля, гости уступают как по индивидуальным характеристикам, так и с командной точки зрения.

Фактически, парни Красимира Балакова приезжают на полуторачасовое избиение с 15-минутным перерывом. Есть только два интересных вопроса: сколько мячей вынут гости из своих ворот, и смогут ли болгары хотя бы раз заставить понервничать голкипера англичан. Тотальный перевес хозяев приведёт к созданию огромного количества моментов, а внутренняя конкуренция в составе «трёх львов» заставит каждого исполнителя выкладываться по максимуму. Халтуру Саутгейт не потерпит.

Для тех, кто предпочитает ставить небольшие суммы с высокой потенциальной прибылью, есть отличное предложение в виде точного счёта 6:0 за сумасшедший коэффициент 21.0. Англичане уже дважды отгрузили по пять мячей, пора покорять новый рубеж. Потенциальный гол болгар случится только при полном попустительстве хозяев поля.

Ставки на матч Англия — Болгария

Англия уничтожила 5:0 Чехию и 5:1 Черногорию. Болгария выглядит не лучше указанных коллективов, поэтому за 1.91 мы возьмём фору «-2,5» на хозяев, а за 1.75 проверим победу «трёх львов» в первом тайме и в матче при тотале больше 2,5. В качестве бонуса заиграем ставку на точный счёт 6:0 в пользу команды Гарета Саутгейта за сумасшедший коэффициент 21.0.

Ставка №1: победа Англии с форой «-2,5» за 1.91

Ставка №2: победа Англии в первом тайме и в матче при тотале больше 2,5 за 1.75

Ставка №3: точный счёт 6:0 за 21.0

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