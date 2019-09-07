Хабиб давал шанс разбогатеть каждому из вас, но вы его упустили

7 сентября в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 242. В главном поединке вечера встретятся чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье. Бой начнётся в 23:00 по мск, а сам турнир — в 18:00. В прямом эфире поединок покажет Первый канал.

30-летний Нурмагомедов в ММА одержал 27 побед, 11 из которых приходится на бои под эгидой UFC. В подавляющем большинстве случае Хабиб был явным фаворитом, но на первых порах букмекеры отдавали предпочтения соперникам будущего чемпиона.

У Хабиба в карьере ещё не было ни одного поражения, что означает гарантированный выигрыш для всех любителей спортивных ставок, которые делали свой выбор в пользу российского бойца. Ниже мы приведём коэффициенты, выставляемые букмекерскими конторами на победу Нурмагомедова в соперничестве с тем или иным оппонентом.



— Камал Шалорус, 20 января 2012, коэффициент 2.0



— Глейсон Тибау, 7 июля 2012, 2.35



— Тиагу Таварис, 19 января 2013, 1.67



— Абель Трухильо, 25 мая 2013, 1.29



— Пэт Хили, 21 сентября 2013, 1.38



— Рафаэл дус Анжус, 19 апреля 2014, 1.57



— Даррел Хорчер, 16 апреля 2016, 1.14



— Майкл Джонсон, 12 ноября 2016, 1.27



— Эдсон Барбоза, 30 декабря 2017, 1.38



— Эл Яквинта, 7 апреля 2018, 1.10



— Конор Макгрегор, 6 октября 2018, 1.61

Для того, чтобы узнать потенциальный выигрыш от одиночного пари необходимо сумму поставленных средств умножать на коэффициент. Рассмотрим конкретный пример:



При заключении пари на 1000 рублей на победу Хабиба в поединке с Конором можно было получить 1610 рублей (1000*1.61). Теперь остаётся лишь провести подсчёты, зависящие от выбранной стратегии.

При одинаковой сумме пари на Нурмагомедова против каждого соперника (такая стратегия называется флет), например, 1000 рублей, потенциальная чистая прибыль, то есть выигрыш за вычетом размера ставки, составила бы 5760 рублей по итогам всех 11 боёв, но это ещё цветочки.



При перемножении всех коэффициентом друг с другом мы получаем число примерно 77.62. Что это означает? Представьте, что на первый бой Хабиба в UFC вы заключили пари на 1000 рублей, естественно, в пользу Нурмагомедова, а затем на каждый следующий поединок россиянина ставили ту сумму, которую выиграли в предыдущем случае. При данном раскладе спустя 11 сражений вы бы получили 77 620 рублей!



По оценке букмекеров, Нурмагомедов — фаворит ближайшего поединка с Порье. Заключить пари на победу Хабиба можно за 1.23. Ставка на триумф Дастина доступна за 4.42. Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 51.0.

Хабиб не только добывает потом и кровью фантастические гонорары сам, но ещё и предоставляет отличную возможность зарабатывать всем своим поклонникам. Пока у Нурмагомедова нет ни одного поражения, что вселяет дополнительную уверенность игрокам на ставках, выбирающим российского бойца.

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