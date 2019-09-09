Литва – Португалия. Прогноз: Роналду с партнёрами разнесут аутсайдера

10 сентября на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе в матче шестого тура группы B квалификации Евро-2020 сборная Литвы примет национальную команду Португалии. Букмекеры не сомневаются в уверенной победе гостей и предлагают поставить на Криштиану Роналду и компанию за 1.11. Виктория коллектива Вальдаса Урбонаса оценена экспертами коэффициентом 30.0.

Прогноз матча Литва — Португалия (10.09.2019)

В группе В квалификации Евро-2020 Португалия отстаёт от Украины на восемь баллов, но ничего страшного для Роналду и компании пока не случилось. Коллектив Фернанду Сантуша уже провёл два поединка с Сербией, набрав четыре очка из шести возможных, а домашняя ничья с жёлто-синими не является катастрофой. Из пяти оставшихся матчей в отборе лишь один можно назвать встречей повышенной трудности, в остальных случаях проблем возникнуть не должно.



Португалия выиграла Лигу наций УЕФА, поэтому вопрос попадания на Евро-2020 для команды Фернанду Сантуша даже не поднимается. Криштиану Роналду продолжает забивать, а в самом коллективе постепенно происходит смена поколений. Гуэдеш и Бернарду Силва играют всё большую роль, а Геррейру и Семеду могут и должны прибавить в ближайшем будущем.

Если у Португалии есть и результаты, и развитие, то у Литва сейчас переживает, возможно, худший период в своей футбольной истории. Жёлто-зелёные выступают хуже Люксембурга, и выхода из столь плачевной ситуации пока не видно. Вальдас Урбонас пробует разные тактические схемы, но итог один и тот же.



Букмекеры предлагают коэффициент 2.01 на викторию Португалии с форой «-2,5», что заслуживает внимания. Да, Роналду и компания уже давно никого не громили, но не стоит забывать об уровне соперников. Коллектив Фернанду Сантуша в 2019 году сражался с Нидерландами, Швейцарией, Украиной и дважды с Сербией. Каждая из упомянутых выше сборных на порядок сильнее Литвы, в чём несложно убедиться.



Жёлто-зелёные отлетели 1:4 в Белграде от Сербии, а в прошлую субботу получили 0:3 от Украины. Атакующий потенциал Португалии куда более внушительный, нежели у предыдущих соперников Литвы. Один Криштиану вечно жаждет забивать, Гуэдеш и Бернарду Силва сейчас в отличной форме, а ведь в основу не всегда проходит мастеровитый Моутинью и 126-миллионный Жоау Феликс.



Фернарду Сантуш наверняка внесёт коррективы в стартовый состав по сравнению с матчем с Сербией и сделает ещё больший акцент на атаку. Против жёлто-зелёных Португалии нечего опасаться, гости получат отличную возможность накидать полную авоську, а Роналду с партнёрами обычно такие шансы не упускают.



История личных встреч также на нашей стороне. В двух товарищеских поединках в 2000 и 2004 годах Португалия громила Литву. С тех пор прошло уже много времени, но расклад сил в этой паре не изменился. Фаворит остался прежним, а жёлто-зелёные в настоящее время продолжают своё падение на дно рейтинга национальных сборных.

Ставка на матч Литва — Португалия

Литва по ходу нынешнего отборочного цикла уступила даже Люксембургу, а в матчах с Сербией и Украиной проиграла с разницей в три мяча. За коэффициент 2.01 прилично выглядит фора «-2,5» на Португалию. Роналду с партнёрами обладают всеми возможностями для крупной победы.



Ставка: победа Португалии с форой «-2,5» за 2.01.



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