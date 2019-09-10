А потом мы победили Европу. Дзюбинатор затащит «Зенит» в плей-офф ЛЧ

По итогам жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Зенит» попал в группу G с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг». Клубу с берегов Невы мог попасть более солидный коллектив из второй корзины, зато два других оппонента являются крепкими европейскими командами, стремящимися к прогрессу и постепенному росту.

Петербуржцы провели неплохую трансферную кампанию, но Малкому и Караваеву ещё только предстоит влиться в коллектив, а уровень Сутормина на первый взгляд пока не дотягивает до амбиций сине-бело-голубых. Семаку предстоит тяжелейшая работа, а ведь из-за двух невыразительных матчей во внутреннем первенстве «Зенит» растерял всё преимущество над конкурентами.

Каковы шансы чемпиона РПЛ выйти из группы Лиги чемпионов? Безусловно, каждый имеет своё мнение на данный счёт. Мы постараемся оценить перспективы «Зенита» с точки зрения недавних достижений, цифр и мнения экспертов.

Результаты прошлого сезона

«Зенит»: чемпионство в РПЛ, вылет в 1/8 финала Лиги Европы

«Бенфика»: чемпионство в Примейре, вылет в 1/4 финала Лиги Европы

«Лион»: третье место в Лиге 1, вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг»: третье место в Бундеслиге, третье место в группе Лиги Европы

Формально, результаты сине-бело-голубых сопоставимы с любым из перечисленных конкурентов. Да, португальская Примейра пока ещё котируется ниже РПЛ, а в Лиге Европы «Бенфика» прошла лишь на раунд дальше, но вряд ли любой клуб России мог бы на длинной дистанции успешно соперничать с «Порту» и «Спортингом».

«РБ Лейпциг» в прошлом сезоне сосредоточился на Бундеслиге, а «Лион» неплохо выступил во Франции и даже вышел из группы в Лиге чемпионов. Пожалуй, «Зенит» немного уступает своим европейскими соперникам по части недавних достижений, хотя здесь можно долго дискутировать и приводить разные аргументы. Теперь обратим свой взор на следующий пункт.

Стоимость составов (по версии портала Transfermarlt.ru)

«Зенит» — € 201 млн

«Бенфика» - € 311 млн

«Лион» - € 340 млн

«РБ Лейпциг» - € 521 млн

По стоимости составов «Зенит» не впечатляет даже на фоне «Бенфики», а сравнивать нашего чемпиона с «РБ Лейпциг» несколько некорректно. Всё это при том, что в Петербург перебрался достаточно дорогой Малком, иначе диспозиция была бы ещё более неприятной. Разумеется, на поле выходят не деньги, а живые люди, но авторитетные аналитики тоже не зря едят свой хлеб.

Складывается парадоксальная ситуация, когда клуб из первой корзины Лиги чемпионов уступает всем конкурентам по группе с точки зрения стоимости составов. Многое будет зависеть от Семака, вот только для Сергея Богдановича предстоящая Лига чемпионов станет первой в качестве главного тренера. Как штормило «Зенит» в прошлой Лиге Европы мы все прекрасно помним.

Букмекеры, просчитывающие все возможные варианты, уже выставили свои котировки о потенциальных раскладах в квартете G. «Зенит», согласно мнению экспертов, является аутсайдером группы. С коэффициентами на выход каждого клуба в следующий этап турнира ознакомимся ниже.

Шансы на выход из группы

«Зенит» — коэффициент 2.45

«Бенфика» — 1.81

«Лион» — 2.0

«РБ Лейпциг» — 1.81

Аналитики отдают предпочтение «РБ Лейпциг» и «Лиону» из-за силы чемпионатов Германии и Франции, хотя ту же «Бенфику» также стоит отнести к опытным еврокубковым бойцам. «Зениту» отведена роль андердога, способного выстрелить в случае заминки одного из конкурентов, но в настоящий момент все соперники в полном порядке.

«РБ Лейпциг» единолично возглавляет Бундеслигу, «Лион» находится в двух очках от первого места Лиги 1, а «Бенфика» отстаёт на один балл от лидера Примейры. Какого-то внутреннего кризиса или финансовых проблем у оппонентов «Зенита» не наблюдается. Каждую победу или ничью сине-бело-голубым придётся вырывать с мясом. К «Спартаку» это отношения не имеет.

Помимо классической линии в букмекерских конторах принимаются дополнительные ставки, как на команды группы G, так и на отдельных исполнителей. Среди прочего есть немало интересных предложений с высоким коэффициентом.

Специальные предложения

Индивидуальный тотал голов Артёма Дзюбы больше 2,5 за 3.4

Индивидуальный тотал набранных очков «Зенита» больше 7,5 за 2.08

По мнению автора, следует проверить вариант с тремя или более голами от Дзюбы по ходу группового этапа. Сейчас у капитана сборной России четыре точных выстрела в восьми матчах РПЛ, а в прошлом сезоне в Лиге Европы Артём отметился пятью мячами в девяти поединках. Всё это можно легко парировать, ведь в главном клубном турнире Старого Света совсем иной уровень, однако 22-ой номер «Зенита» хорош и здесь.

В сезоне-2015/16 Дзюба наколотил шесть мячей за восемь встреч в Лиге чемпионов. Тогда появились шутки, что это Халк забивает от головы Артёма, но лишь в трёх голах бразилец действительно ассистировал 22-ому номеру сине-бело-голубых. С тех пор нападающий «Зенита» окреп, прибавил во многих компонентах и стал ещё более опасным в чужой штрафной. Коэффициент 3.4 слишком соблазнительный, чтобы пройти мимо, ведь нам нужно хотя бы три точных выстрела.

Также можно попробовать рискнуть и взять выход «Зенита» из группы за 2.45. Стоимость игроков «Бенфики» завышена из-за особенностей футбольного рынка. Из Португалии часто забирают будущих звёзд в топ-клубы, но сам действующий чемпион Примейры в последние сезоны не показывает ничего особенного в Европе. Для Бруну Лаже предстоящие баталии в Лиге чемпионов станут первыми в качестве главного тренера. Похвастать опытом, авторитетом и множественными трофеями специалист пока не может.

В том самом сезоне-2015/16 «Зенит» дважды разбирался с «Лионом» в группе. «Львы» в минувшее трансферное окно продали Фекира, Менди и Ндомбеле, а пришедшим новичкам нужно время на адаптацию. Французский клуб за лето не стал более талантливым, «Зенит» получит свои шансы.

Даже с «РБ Лейпциг» не всё так очевидно. Нагельсман в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов занял последнее место в группе, тренируя «Хоффенхайм», получив 14 мячей в свои ворота. Молодой немецкий тренер не откажется от своей атакующей модели, что позволит Семаку качественно использовать слабости оппонента.

На бумаге сине-бело-голубые действительно являются аутсайдером, но у «Зенита» хватает опытных исполнителей, способных добыть нужный результат. Яростная поддержка фанатов способна помочь сине-бело-голубым не только в домашних встречах, но и на выезде.

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