Испания – Австралия, Аргентина – Франция. Прогноз на матчи ЧМ-2019

13 сентября в Китае на стадионе «Кадиллак Арена» состоятся оба полуфинала мужского чемпионата мира по баскетболу. В первом поединке Испания сойдётся с Австралией. Букмекеры предлагают поставить на коллектив Серджо Скариоло с учётом овертайма за 1.64, а победа номинальных гостей доступна за 2.4.



В следующем матче путёвку в главную битву оспорят Аргентина и Франция. Виктория бело-голубых идёт за 3.08, а на «трёхцветных» специалисты дают коэффициент 1.41.

Прогноз матча Испания — Австралия (13.09.2019)

До полуфинальных сражений в Китае три сборных дотянули без единого поражения, двум из них предстоит схлестнуться в очном противостоянии. Испанию перед нынешним ЧМ многие списали со счетов. Лидеры «красной фурии» не становятся моложе, Эрнангомесы пока даже и близко не дотягивают до уровня Газолей, но Серджо Скариоло не знал зря стал чемпионом НБА в прошедшем сезоне.



Итальянский наставник выстроил игру испанцев вокруг связки, которая отлично ему знакома по работе за океаном. Газоль и Рубио отвечают в «красной фурии» за интеллект, опыт, надёжность и движение мяча. На турнирах под эгидой ФИБА часто решающее значение имеет именно дуэт разыгрывающего с большим, но один из полуфиналистов пошёл по своему особенному пути.



В стартовом составе австралийцев сразу четыре игрока продолжают выступать в НБА, и каждый из них обладает приличным броском с дистанции. Это не означает, что парни Андрея Леманиса превращаются в бестолковых пулялок. Мастерство и грамотное принятие решений позволяет Миллзу и компании находить оптимальные ситуации для атак с периметра.



У испанцев по именам есть преимущество на скамейке запасных, но австралийцы умеют сбивать темп и поддерживать тонус своих лидеров в нужном состоянии вплоть до концовок. Обе сборные уже одолели очень серьёзных соперников. «Красная фурия» в группе разобралась с Сербией, а команда Андрея Леманиса на той же стадии вырвала победу у французов.



На наш взгляд, в ближайшем поединке стоит рискнуть и поставить на дополнительную 5-минутку за сумасшедший коэффициент 14.5. На первом группового этапе нынешнего ЧМ было три овертайма, на втором лишь один, а в играх на вылет до дополнительного времени дело не доходило. У соперников есть свои козыри и слабые места, без концовки вряд ли обойдётся, а там возможен любой расклад.

Ставка на матч Испания — Австралия

Испания и Австралия перед очной встречей друг с другом не знали поражений. Кому-то придётся отступить в борьбе за выход финал, но лёгкой победы в матче данных команд быть не может. За коэффициент 14.5 мы рискнём поставить на овертайм, которого на нынешнем ЧМ ещё не доводилось увидеть зрителям в играх навылет.



Ставка: овертайм за 14.5

Прогноз матча Аргентина — Франция (13.09.2019)

В другом полуфинале намечается не менее интересное противостояние. Аргентину специалисты даже не рассматривали в качестве потенциального кандидата в борьбе за медали. Да, бело-голубым достались проходные соперники в первом и втором групповом этапе, однако дальше южноамериканская сборная столкнулась с невероятно талантливой Сербией.



Фактически, у Серхио Эрнандеса в обойме есть гениальный Кампаццо, осыпающий паркет песком Скола и фантастическая заряженность на победу. Этого оказалось достаточно — Аргентина уже в полуфинале. Путь Франции к предстоящему матчу был куда более сложным. «Трёхцветные» в упорном поединке дожали Германию, из-за судейского скандала одолели Литву, не сумели переиграть Австралию и наткнулись на США.



С американцами парни Венсана Колле выдали потрясающий поединок и прошли дальше. Теперь французы считаются фаворитом в борьбе за выход в финал, но относительно данного мнения хватает сомнений. Хватит ли свежести тому же Гоберу? Насколько эмоционально смогут восстановиться «трёхцветные» после исторического триумфа? Вопросов достаточно.

Роль Аргентины по сути не поменялась. Бело-голубые снова находятся в статусе андердога, поэтому для Серхио Эрнандеса и его парней ситуация вполне привычная с психологической точки зрения. У Венсана Колле всё не так просто. Победа над США не пройдёт бесследно, даже опытным баскетболистам будет сложно избежать эйфории.



В данном матче мы отважимся заиграть ставку, сделанную на первый полуфинал. За тот же коэффициент 14.5 интересно смотрится выбор в пользу овертайма. Если хотя бы в одной из встреч дело дойдёт до дополнительной 5-минутки, то высокий коэффициент принесёт нам огромную прибыль. Нынешней ЧМ слишком непредсказуем с точки зрения конечных результатов.

Ставка на матч Аргентина — Франция

Аргентина и Франция перед очной встречей друг с другом выбили главных фаворитов ЧМ-2019. Психологическое состояние обоих коллективов сейчас остаётся загадкой. В дело может вмешаться эйфория, поэтому прогнозировать победителя не возьмёмся. Пожалуй, стоит рискнуть на небольшую сумму и проверить ещё один овертайм за коэффициент 14.5.



Ставка: овертайм за 14.5



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