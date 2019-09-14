«Монако» — «Марсель». Прогноз: Виллаш-Боаш не проиграет команде Головина

15 сентября в Монако на стадионе «Луи II» состоится матч 5-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Марселем». Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 2.40.

Анализ матча «Монако» — «Марсель» (15.09.2019)

Обе команды начали сезон ниже ожиданий и подходят к очной встречей далеко не с лучшими данными. «Марсель» с семью очками после четырёх туров находится в середине турнирной таблицы чемпионата Франции, а «Монако» набрал лишь два балла и занимает 19-ю строчку. Позади только скромнейший «Дижон».



Положение монегасков кажется куда более серьёзным. Второй год подряд рискует вылететь в трубу: в защите гигантские проблемы, дисциплина хромает, да и реализация ниже нормы. В четырёх матчах пропущено 10 голов, это худший результат среди всех участников турнира, хотя некоторые клубы успели провести по пять поединков.

Самое печальное, что календарь никак нельзя назвать ужасным. По-настоящему грозный соперник был один – «Лион» (0:3), да и тот пока смотрится хуже, чем в прошлом сезоне. Все остальные в лучшем случае тянут на крепких середняков – «Метц» (0:3), «Ним» (2:2) и «Страсбург» (2:2).



Остаться без побед на таком отрезке для претендента на еврокубки недопустимо, не говоря уже о месте в зоне Лиги чемпионов. Но подопечным Леонарду Жардима постоянно что-то мешает. То нелепое удаление Жемерсона при счёте 2:0, то отсутствие концентрации в концовке. С «Нимом» и «Страсбургом» команда вполне могла победить, однако оба раза не удержала нужный счёт.



На таком фоне «Марсель» выглядит более чем солидно. Провальной получилась исключительно игра с «Реймсом» (0:2), где удалось предложить только рафинированный контроль мяча и навесы. Дальше последовала выездная ничья с колючим «Нантом» (0:0 при нереализованном пенальти) и две победы над крепкими оппонентами.



Команда Андре Виллаш-Боаша одолела в гостях «Ниццу» (2:1), а затем засушила «Сент-Этьен» (1:0). В обеих случаях бело-голубые не стеснялись на определённых отрезках отдавать мяч и играть вторым номером, зато остроту создавали исправно. Контратаки, стандарты и Димитри Пайет своё дело знают.



В общем, сыграем по коэффициенту. Оборона «Монако» до жути дырява, а Бенжамен Леком не впечатляет, так что 1-2 гола гости наверняка забьют. Этого вполне может хватить для набора очков. Нам нравятся предложения ИТБ 1 гола «Марселя» за 1.66 и П2 с нулевой форой за 2.15. Комбинированный вариант – Х2 + ТМ 4,5 мяча за 1.81.

Ставки на матч «Монако» — «Марсель»

«Монако» ужасен в обороне: в четырёх матчах пропущено 10 голов, это худший результат среди всех участников турнира. 1-2 гола гости наверняка забьют, этого вполне может хватить для набора очков. Нам нравятся предложения ИТБ 1 гола «Марселя» за 1.66 и П2 с нулевой форой за 2.15.



Ставка №1: ИТБ 1 гола «Марселя» за 1.66.



Ставка №2: победа «Марселя» с нулевой форой за 2.15.