«Вулверхэмптон» — «Брага». Прогноз: покоритель «Спартака» останется ни с чем

19 сентября в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Вулверхэмптоном» и «Брагой». Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «волков» можно с коэффициентом 1.66.

Анализ матча «Вулверхэмптон» — «Брага» (19.09.2019)

«Вулверхэмптон» очень слабо стартовал в английской Премьер-лиге: три ничьи и два поражения в пяти турах принесли им место в зоне вылета. При этом качество футбола не такое уж плохое, как может показаться по результатам. Скорее дело в календаре, который оказался откровенно неприятным.



«Волки» уже сыграли с двумя представителями топ-6 («Манчестер Юнайтед» и «Челси»), а также мощными «Лестер Сити» и «Эвертоном», которые наверняка будут вовсю бороться за еврокубки. Единственной однозначной неудачей стала домашняя ничья с хилым «Бёрнли» (1:1). Впереди матчи с «Кристал Пэлас» и «Уотфордом», после которых положение в таблице должно улучшиться.

Зато в Лиге Европы полный порядок – шесть побед в шести встречах квалификационного раунда с общим счётом 19:5 принесли путёвку в основную стадию. При этом досталось не только пассажирам вроде «Крузейдерс» из Северной Ирландии и армянского «Пюника», но и крепкому «Торино». Итальянцы за 180 минут пропустили пять раз.



«Вулверхэмптон» не играл в еврокубках с 80-х годов, так что вряд ли отнесётся к Лиге Европы спустя рукава. Благо что соперники достались проходимые – «Брага», «Бешикташ» и «Слован». Домашняя победа над португальцами откроет путь в плей-офф: турецкий клуб переживает непростые времена, а словацкий ощутимо уступает в классе.



Тем более что «Брага» стартовала в Примейре ничуть не лучше: после пяти туров она занимает 16-ю строчку. Всего одно очко в четырёх предыдущих встречах (1:1 со скромным «Жил Висенте), 0:4 от «Бенфики» и 0:1 от «Витории Сетубал» в минувшую пятницу. Мягко говоря, не впечатляет.



У нас была хорошая возможность рассмотреть эту команду на фоне «Спартака», который сейчас мало на что способен. Москвичи действительно смотрелись похуже, однако имели возможности даже без Тиля и Ларссона. Поскольку «Вулверхэмптон» традиционно хорош на своём поле, шансы гостей невелики.



Также учтём, что «волки» — самая португальская команда АПЛ. Это способно сыграть важную роль в поединках с «Брагой». Красно-белые провели в Лиге Европы и национальном чемпионате девять матчей, пропустив в восьми из них. Единственным исключением стала домашняя игра со «Спартаком» (1:0), хотя и там российский клуб имел несколько хороших моментов.



Потому мы бы выбирали между П1 за 1.67 и ИТБ 1,5 мяча «Вулверхэмптона» за 1.80. Вариант посмелее – П1 с форой «-1» за 2.15. «Волки» отличаются тактической гибкостью и умеют подстраиваться под соперника, что должно помочь забить два мяча.

Ставки на матч «Вулверхэмптон» — «Брага»

Красно-белые провели в Лиге Европы и национальном чемпионате девять матчей, пропустив в восьми из них. «Волки» отличаются тактической гибкостью и умеют подстраиваться под соперника, что должно помочь забить два мяча. Возьмём П1 за 1.67.



Ставка №1: ИТБ 1,5 мяча «Вулверхэмптона» за 1.80.