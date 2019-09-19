«Локомотив» — «Витязь». Прогноз: лидер Запада устроит шоу в Ярославле

20 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле встретится с «Витязем». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «железнодорожников» в основное время можно с коэффициентом 1.81.

Анализ матча «Локомотив» — «Витязь» (20.09.2019)

«Витязь» нежданно-негаданно оказался лидером Западной конференции. Было очевидно, что после неплохой работы в межсезонье команда сумеет добавить и побороться за топ-6 на Западе, но шесть побед в семи стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ – это очень круто. И внезапно.



При этом нельзя сказать, что подопечным Михаила Кравеца сильно повезло с календарём. Сезон открылся турне по маршруту Челябинск – Екатеринбург – Магнитогорск, были игры с крепкими «Динамо М» и «Сочи». Словом, пять из семи соперников на сегодня попадают в зону плей-офф, а шестой – ММг – обладает очевидным потенциалом.



Тем не менее, клуб из Подольска уступил только лидеру «регулярки» «Автомобилисту» (2:3), да и то игра получилась более чем близкой. Уральцев выручили спецбригады и 2+1 от Найджела Доуса. Гости не стеснялись идти вперёд и даже перебросали соперника (37-31), однако Якуб Коварж много выручал.



«Локомотив» стартовал с двух тяжёлых домашних поражений от «Спартака» (2:5) и «Торпедо» (3:4), зато дальше дело пошло на лад. Три победы в четырёх матчах над достойными соперниками («Сочи», «Динамо М» и «Динамо Р») плюс поражение от ЦСКА. Которое, несмотря на разгромный счёт (2:5), получилось достойным.



Ярославцы по-прежнему испытывают определённые трудности, из-за чего большинство побед приходится фактически выгрызать. Но это нормально, ведь Крэйг Мактавиш только осваивается на новом месте. Команда стабильно набирает очки и уже вернулась в зону плей-офф, а требовать большего можно будет через месяц-два.



Обе команды не стесняются играть от себя и рисковать, так что поединок вряд ли получится скучным. Например, «Локомотив» в пяти матчах из шести забивал и пропускал как минимум дважды, а в единственном исключении (2:1 против «Сочи») еле-еле выстоял в концовке. У «Витязя» этот вариант проходил в четырёх случаях из семи.



А вот результаты последних пяти очных встреч – 4:3, 4:2, 3:4, 4:3, 4:2. И знаете что самое забавное? Букмекеры дают на ставку «обе забьют минимум по две шайбы» коэффициент 2.06. Всякое может случиться, но с точки зрения статистики и логики это сильно смахивает на подарок.

В остальном шансы «Локо» чуть выше, но давать «двойку» на вариант «Витязь» не проиграет немного странно. «Железнодорожники» набирают ход, зато клуб из Подольска после пяти побед кряду находится на сумасшедшем кураже и способен на всё. Можно даже проверить П2 с учётом ОТ за 2.80.

Ставки на матч «Локомотив» — «Витязь»

Букмекеры дают на ставку «обе забьют минимум по две шайбы» коэффициент 2.06. У «Витязя» этот вариант проходил в четырёх случаях из семи, «Локомотив» вообще в пяти матчах из шести забивал и пропускал как минимум дважды. А вот результаты последних пяти очных встреч – 4:3, 4:2, 3:4, 4:3, 4:2. В общем, берём.



Ставка №1: обе забьют минимум по две шайбы за 2.06.



Ставка №2: «Витязь» не проиграет за 2.00.