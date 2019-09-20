«Бавария» — «Кёльн». Прогноз: Левандовски возьмёт паузу после Лиги чемпионов

Вряд ли мюнхенцы станут рвать жилы, после матча с «Црвеной» у них было всего 2,5 дня на отдых.

21 сентября в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч пятого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Кёльном». Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.14.

Анализ матча «Бавария» — «Кёльн» (21.09.2019)

После неудачного старта сезона «Бавария» потихоньку включается. За двумя разгромными победами над «Шальке» (3:0) и «Майнцем» (6:1) последовала выездная ничья с «РБ Лейпциг» (1:1). Несмотря на потерю очков, команда оставила очень хорошее впечатление. На победу она вполне наиграла.

Не получилось по двум причинам. Прежде всего невезение: гости доминировали весь первый тайм, а первая же полноценная атака «быков» привела к пенальти. Второй момент – отличное решение Юлиана Нагельсмана, изменившего схему в перерыве. РБЛ добавил в середине поля и выровнял игру.



Дебютный поединок в Лиге чемпионов прошёл без осложнений. Тренерский штаб перекроил состав, преимущество над «Црвеной Звездой» было огромным. Если бы не ужасная реализация, интрига умерла б ещё в первом тайме. От разгрома сербы всё равно не ушли (0:3), хотя по-хорошему должны были пропустить раз шесть-семь.



У «Баварии» на отдых имелось всего 2,5 дня, но вряд ли это станет большой проблемой. Оба матча пройдут в Мюнхене, так что никаких перелётов совершать не требовалось, да и вынос «Црвены» на классе трудно назвать энергозатратным. Возможности для ротации у Нико Ковача имеются, Мюллер и Гнабри наверняка получат шанс.



«Кёльн», хоть и трижды проиграл в четырёх турах чемпионата Германии, на подарок никак не похож. Это колючая и энергичная команда, которая в любом состоянии бежит и борется. Слабые результаты связаны скорее с тяжёлым календарём, чем с качеством футбола. Судите сами.



«Козлы» проиграли «Вольфсбургу» (0:1), дортмундской «Боруссии» (1:3) и «Боруссии М» (0:1), во всех случаях выглядя достойно. «Шмели» вообще еле унесли ноги, проигрывая вплоть до 70-й минуты. А вот единственная встреча с соперником попроще завершилась волевой победой во Фрайбурге (2:1).

А это результаты пяти предыдущих очных встреч – 3:1, 1:0, 3:0, 1:1, 1:0. Разумеется, «Кёльну» едва ли удастся разжиться очками, но и полная авоська маловероятна. Скорее всего, «Бавария» победит на классе с разницей в 2-3 мяча. Мы бы выбирали между П1 всухую за 2.00 и ИТМ 3 мяча «Баварии» за 2.05.

Ставки на матч «Бавария» — «Кёльн»

У «Баварии» на отдых имелось всего 2,5 суток, ротация неизбежна. «Козлы» проиграли «Вольфсбургу» (0:1), дортмундской «Боруссии» (1:3) и «Боруссии М» (0:1), во всех случаях выглядя достойно. «Шмели» вообще еле унесли ноги, проигрывая вплоть до 70-й минуты. Вряд ли мюнхенцы станут рвать жилы, 2-3 мячей должно хватить для победы.



Ставка: ИТМ 3 мяча «Баварии» за 2.05.