«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз: Лэмпард остановит Клоппа

22 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в центральном матче шестого тура АПЛ «Челси» примет «Ливерпуль». Эксперты продолжают верить в коллектив Юргена Клоппа и предлагают поставить на победу красных за 2.02. Успех команды Фрэнка Лэмпарда оценивается букмекерами коэффициентом 3.76. Отметим, что аналитики ожидают высокую результативность. Классический тотал больше 2,5 доступен за скромные 1.58.

Прогноз матча «Челси» — «Ливерпуль» (22.09.2019)

В пятом туре АПЛ «Челси» и «Ливерпуль» добились убедительных побед. «Пенсионеры» в гостях разнесли крепкий «Вулверхэмптон», ведя к 55 минуте со счётом 4:0. Команде Фрэнка Лэмпарда пока по объективным причинам не хватает стабильности, зато, когда летит, то остановить синих практически нереально.



«Ливерпуль» спокойно и методично раскатал на «Энфилде» «Ньюкасл». Коллектив Юргена Клоппа пропустил первым, но в дальнейшем без каких-либо нервов уверенно взял три очка. Красные опережают «Манчестер Сити» уже на пять баллов, однако расслабляться, естественно, слишком рано. Вся борьба ещё впереди.

На неделе «Челси» и «Ливерпуль» выступали в Лиге чемпионов. Обе команды разочаровали своих поклонников. Синие на своём поле проиграли «Валенсии», а возомнивший себя великим пенальтистом Баркли не реализовал 11-метровый. Если поражение «пенсионеров» можно списать на неопытность некоторых исполнителей, то что натворил Юрген Клопп не совсем понятно.



Красные вышли на поле в Неаполе в основном составе, но действовали так, словно хотели сэкономить силы. В итоге, лидеры «Ливерпуля» всё равно получили солидную нагрузку и заслуженно уступили. Для поражения от «Наполи» Клоппе вполне мог выставить резервистов, однако пока создаётся впечатление, что немецкий специалист перемудрил.



Разумеется, по всем объективным критериям «Ливерпуль» сильнее «Челси» в настоящий момент. У красных более талантливый и сбалансированный состав, опытный тренер, поставленная игра, но рано или поздно любая машина даёт сбой. Даже «Манчестер Сити» допускает осечки, поэтому за коэффициент 1.91 мы возьмём 1Х на хозяев.



В нынешнем сезоне Лэмпард и Клопп уже соперничали в матче за Суперкубок УЕФА. Тогда синие выглядели достойно и оказались слабее лишь по итогам серии пенальти. При поддержке своих фанатов синие обладают всеми возможностями, чтобы выступить как минимум не хуже. Что в Лиге чемпионов, что в АПЛ «Челси» играет на родном стадионе, а «Ливерпулю» предстоит второй за несколько дней поединок в гостях.



Исторически красные редко побеждают на «Стэмфорд Бридж». Расклад сил прямо сейчас в пользу парней Юргена Клоппа, но «Челси» — это не какой-то середняк, чтобы давать коэффициент в районе двойки на викторию синих или ничью. 38 побед в нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» не одержит. А когда ещё мерсисайдцам терять очки, если не против одного из грандов на выезде?

Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» и «Челси» проиграли во вторник в своих матчах в Лиге чемпионов. Красным предстоит второй подряд выезд за несколько дней, команда Юргена Клоппа ещё ни разу не теряла очки в АПЛ, а на победу синих или ничью букмекеры дают приличный коэффициент 1.91. В Суперкубке УЕФА «пенсионеры» уступили только по пенальти. Лэмпард уже имеет опыт противостояния одному из лучших тренеров современности.



Ставка: «Челси» не проиграет за 1.91



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